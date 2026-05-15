Sinan Akçıl Milli Takım Marşını İlk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dinletmiş: “Gözleri Doldu”

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.05.2026 - 11:15

Şarkıcı Sinan Akçıl, A Milli Futbol Takımı için “Türkler Geliyor” isimli marşı yayınladı. Marş, sosyal medyada gündem oldu. Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Akçıl, marşı ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dinlettiğini anlattı. Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, “Cumhurbaşkanımız gözlerime bakarak 'Güzel olmuş' dedi. Özellikle marşın içindeki mehter kısmında gözlerinin dolduğunu fark ettim” dedi. 

Sinan Akçıl, Milli Takım için hazırladığı marşı ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dinletmiş.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, merakla beklenen Milli Takım marşını dinleyicinin beğenisine sundu. 'Türkler Geliyor' isimli marş kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. 

Açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, marşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüksek onay' aldığını dile getirdi. Marşı ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dinlettiğini anlatan Akçıl, 'Cumhurbaşkanımız gözlerime bakarak 'Güzel olmuş' dedi. Özellikle marşın içindeki mehter kısmında gözlerinin dolduğunu, o milli ruhun derinliğini hissettiğini fark ettim. Benim için en büyük tescil budur' diye konuştu.

TFF, marşla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) desteğiyle hazırlanan marş için açıklama yapıldı. TFF'den yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Tarihi bir başarıyla 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılma onurunu yeniden yaşatan A Milli Takımımız için hazırlanan bu özel marş, milletçe paylaşılan gururu ve heyecanı daha da büyütmeyi amaçlamaktadır. Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan 'Türkler Geliyor' güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirirken ay-yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir. Bu anlamlı taraftar marşı, Türkiye'nin dört bir yanında hissedilen ortak heyecanı tek yürek haline getirmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Milli Takımımıza 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunda üstün başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyoruz.'

"Türkler Geliyor" Marşı: Sinan Akçıl Milli Marş sözleri

'TÜRKLER GELİYOR' 

Alem kırmızıyı, alem beyaz görsün

Açık söylüyorum seni sevmeyen ölsün

Biz bir ölsek bile yine bin oluruz

İyi bilirsiniz kimin torunuyuz

Doğusundan batısına

Selam çakıp atasına

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Eline bayrağı alan

Annelerin duasıyla

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Türkler geliyor

Başka bir milletiz

Yok hiç bir eşimiz

Düşünün şimdi siz

Olucaz derdiniz

Kanımız canımız

Fetihtir adımız

Herkes sanki kardeş

Öyle bir takımız

Doğusundan batısına

Selam çakıp atasına

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Eline bayrağı alan

Annelerin duasıyla

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Türkler geliyor

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
