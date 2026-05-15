Milli Takım İçin Marş Yarışında Tansiyon Yükseldi: Salman Tin’den Sinan Akçıl’a Yapay Zeka Çıkışı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Türkiye’de sadece futbol sahasına değil, müzik dünyasına da taşmış durumda! Sinan Akçıl, Semicenk, Edis ve Rafet El Roman gibi isimlerin peş peşe milli takım marşları hazırlaması sosyal medyada adeta “marş savaşı” başlatırken, tartışmalar kısa sürede bambaşka bir noktaya taşındı. Özellikle yapay zeka destekli müzik üretimi son dönemin en büyük polemiklerinden biri haline gelirken, Sinan Akçıl’ın “Ben yapay zekayla değil, kalple yazdım” çıkışı günlerce konuşulmuştu.

Tam da herkes bu açıklamaları tartışırken sürpriz bir çıkış KÖFN grubunun solisti Salman Tin’den geldi!

2026 Dünya Kupası heyecanı Türkiye’de daha turnuva başlamadan tam anlamıyla “marş savaşına” dönüştü!

24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alan A Milli Futbol Takımı için peş peşe şarkılar gelirken, ilk büyük hamle Sinan Akçıl’dan geldi. “Türkler Geliyor” adını verdiği taraftar marşıyla gündeme oturan Akçıl, sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Marşın söz, müzik ve düzenlemesinin tamamen Akçıl’a ait olması dikkat çekerken; projede kemençe, zurna, kaval ve asma davul gibi geleneksel enstrümanlar kullanıldı. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar da vokaliyle parçaya eşlik etti. Özellikle “Doğusundan batısına, selam çakıp Atasına, bu dünya kupasına Türkler geliyor!” sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Ancak işin magazinsel kısmı tam da burada başladı! Bir kesim marşı “tribünleri ayağa kaldıracak kadar coşkulu” bulurken, diğer kesim soluğu 2002 Dünya Kupası efsanesinde aldı. Dinleyicilerin büyük bölümü Tarkan’ın unutulmaz “Bir Oluruz Yolunda” marşıyla kıyas yapınca X’te yorum yağdı. Hatta birçok kullanıcı “2002 ruhu başka” diyerek nostalji rüzgarı estirdi.

Ama görünen o ki bu yarış daha yeni başlıyor! Semicenk de milli takım için hazırladığı marşın nakarat kısmını paylaşarak yarışa dahil oldu.

Dombıra ezgileri ve “Ata’dan gelen kudret” vurgusuyla hazırlanan parça sosyal medyada büyük övgü aldı. Öte yandan Rafet El Roman “Bizim Çocuklar” isimli marşını 19 Mayıs’ta yayınlayacağını duyurdu.

Öte yandan Edis de Dünya Kupası marş yarışına oldukça farklı bir hamleyle dahil oldu. Birçok sanatçı sıfırdan beste hazırlarken Edis, kariyerinin en büyük hitlerinden biri olan “Martılar”ı milli takım ruhuna uyarlamayı tercih etti. Sanatçı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı özel kesitle birlikte şarkının tribün temposuna uygun şekilde yeniden düzenlendiğini duyurdu. Yeni versiyonda milli takım coşkusuna uygun söz değişiklikleri ve daha dinamik bir altyapı dikkat çekti.

Kulislerde ise Sezen Aksu’nun da Dünya Kupası için özel bir beste hazırladığı konuşuluyor. Hatta taraftarların en büyük beklentisi yine Tarkan cephesinden gelebilecek olası bir sürpriz!

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde KÖFN grubu yeniden bir araya geldiklerini açıklamıştı.

“Bi’ Tek Ben Anlarım” şarkısıyla son yılların en büyük çıkışlarından birini yapan grup, 2024 yazında dağılmış; Salman Tin ve Bilge Kağan Etil yollarını ayırmıştı. Özellikle Bilge Kağan Etil’in yurt dışına taşınma kararı sonrası grubun geleceği tamamen belirsiz hale gelmişti.

Ancak yaklaşık 600 günlük ayrılık sona erdi! İkili, sosyal medyada paylaştıkları samimi videoyla resmen barıştıklarını duyurdu. Üstelik geri dönüş konserlerinin biletleri kısa sürede tükenince hayranları adeta bayram etti. Yeni şarkı hazırlığında olduklarını açıklayan grup, dönüş haberleriyle müzik gündemine bomba gibi düştü.

Herkes “KÖFN geri döndü” derken olay yaratan açıklama geldi! Salman Tin, son dönemin yapay zeka tartışmalarıyla ilgili konuşurken okları doğrudan Sinan Akçıl’a çevirdi.

Hatırlarsanız Akçıl, Nikbinler grubunun Saygı1 gecesindeki performansını hedef almış; yapay zeka destekli vokal ve altyapı kullanımını “ruhsuz” bulduğunu söylemişti. Hatta “Ortalıkta dolaşan marşların hemen hepsi yapay zeka ürünü, ben gerçek kalple yazdım” sözleri uzun süre konuşulmuştu.

Fakat Salman Tin’den gelen yorum ortalığı iyice karıştırdı! Tin, röportajında şu ifadeleri kullandı:

“Nikbinler’in sesi güzel ama stüdyo ile çıplak sesi aynı değil. Sinan Akçıl’ın da sesi kendisine benzemiyor. Yayınladığı şarkıları dinledim. O da yapay zeka geldi bana!”

Bu çıkış sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar “AI tartışması büyüyor” yorumları yapmaya başladı. Özellikle Mustafa Sandal cephesinden Nikbinler’e gelen destek sonrası müzik dünyasında yapay zeka polemiğinin daha da büyüyeceği konuşuluyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
