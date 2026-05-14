Hepsi’nin Cemre’si Şimdi İki Çocuk Annesi! Çocuklarının Son Hali Gündem Oldu

“Yalan”, “Olmaz Oğlan”, “Kalpsizsin” ve “Üç Kalp” gibi hit şarkılarla 2000’li yıllara damga vuran grup, hem dans performansları hem de enerjileriyle adeta bir neslin gençliğine eşlik etmişti. Gruptaki tavırları ve enerjisiyle dikkat çeken Cemre Kemer ise yıllar geçse de hayranlarının radarından hiç çıkmadı.

Müzik kariyerini geride bırakan Kemer, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. 2020 yılında reklamcı Emir Medina ile sade bir törenle evlenen eski Hepsi üyesi, gözlerden uzak ama oldukça mutlu bir aile hayatı kurdu. Çiftin ilk çocukları Karla 2021 yılında dünyaya gelirken, ikinci çocukları Kerem’i ise 2024 yılında kucaklarına aldılar.