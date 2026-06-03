Şebnem Ferah Konsere Saatler Kala 6 Yıl Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Tam 6 yıl sonra yeniden sahneye çıkacağı açıklanan sanatçının dönüşü, sosyal medyada günlerce konuşulmuş, hayranları arasında büyük bir heyecan dalgası yaratmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ferah'ın yeniden seyircisiyle buluşacak olması, birçok kişi tarafından yılın en önemli müzik gelişmelerinden biri olarak değerlendirilmişti.

Bugün KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek ilk konser için satışa çıkan biletler ise beklendiği gibi adeta kapışıldı. Binlerce kişinin aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışması nedeniyle dijital kuyruklar oluşurken, biletlerin yalnızca 20 dakika içinde tamamen tükendiği açıklanmıştı. Bilet alma ekranında saatler geçiren çok sayıda hayran ise büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Hatta sosyal medyada birçok kullanıcı, sıra numaralarının yüz binleri bulduğunu paylaşarak konsere ulaşmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini dile getirmişti.

Yoğun ilginin ardından organizasyon ekibi yeni bir konser tarihi duyurarak hayranlara ikinci bir şans vermişti. Ancak bu kez de tablo pek değişmedi. 27 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklanan ikinci konserin biletleri de yine yalnızca 20 dakika içinde tükenmişti. İlk satışta bilet bulamayan binlerce kişi ikinci tarih için umutlanmış olsa da çok sayıda müziksever yine ekran başında eli boş kalmıştı. Şebnem Ferah'ın yıllar sonra sahnelere dönüşü, yalnızca bir konser duyurusundan çok daha fazlasına dönüşmüş; sanatçının aradan geçen zamana rağmen ne kadar büyük bir kitle tarafından özlendiğini bir kez daha ortaya koymuştu. Yaz boyunca yeni konser tarihlerinin açıklanmasının beklendiği konuşulurken, bilet bulamayan hayranlar şimdiden yeni duyurular için nöbete geçti.