article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şebnem Ferah Konsere Saatler Kala 6 Yıl Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Şebnem Ferah Konsere Saatler Kala 6 Yıl Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.06.2026 - 17:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

6 yıl boyunca sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah'ın dönüşü müzik dünyasında büyük heyecan yarattı. KüçükÇiftlik Park'taki konserine saatler kala ilk kez görüntülenen sanatçı, hayranlarını iyice heyecanlandırdı. Biletleri dakikalar içinde tükenen konser serisinin perde arkasına birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk rock müziğinin en güçlü kadın figürlerinden biri olarak kabul edilen Şebnem Ferah, 1990'lı yıllardan bu yana müzik dünyasında bıraktığı izlerle adını kült isimler arasına yazdırmayı başardı.

Türk rock müziğinin en güçlü kadın figürlerinden biri olarak kabul edilen Şebnem Ferah, 1990'lı yıllardan bu yana müzik dünyasında bıraktığı izlerle adını kült isimler arasına yazdırmayı başardı.

Müzik yolculuğuna Volvox grubuyla başlayan Ferah, solo kariyerine adım attıktan sonra da resmen kendi jenerasyonunun sesi haline geldi. 'Kadın', 'Sil Baştan', 'Can Kırıkları', 'Ben Şarkımı Söylerken', 'Mayın Tarlası', 'Çakıl Taşları', 'Bu Aşk Fazla Sana' ve 'Yalnız' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla milyonlarca insanın hayatına dokundu.

Sadece şarkılarıyla değil, sahnedeki duruşu, güçlü vokali ve samimiyetiyle de dinleyicileriyle çok özel bir bağ kuran Ferah, yıllar boyunca popülerliğini korumayı başaran nadir sanatçılardan biri oldu. Duygusal şarkılardan sert rock tınılarına kadar uzanan geniş müzikal yelpazesi sayesinde her kuşağın kendisinden bir parça bulduğu sanatçı, bugün hâlâ Türk rock tarihinin en etkili isimleri arasında gösteriliyor. Pek çok müzisyene ilham veren, albümleriyle satış rekorları kıran ve konserlerinde on binlerce kişiyi bir araya getiren Şebnem Ferah, yıllar içinde 'rock'ın kraliçesi' olarak anılmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda gelen bir haber ise uzun yıllardır Şebnem Ferah hasreti çeken müzikseverleri sevinçten havalara uçurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda gelen bir haber ise uzun yıllardır Şebnem Ferah hasreti çeken müzikseverleri sevinçten havalara uçurmuştu.

Tam 6 yıl sonra yeniden sahneye çıkacağı açıklanan sanatçının dönüşü, sosyal medyada günlerce konuşulmuş, hayranları arasında büyük bir heyecan dalgası yaratmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ferah'ın yeniden seyircisiyle buluşacak olması, birçok kişi tarafından yılın en önemli müzik gelişmelerinden biri olarak değerlendirilmişti.

Bugün KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek ilk konser için satışa çıkan biletler ise beklendiği gibi adeta kapışıldı. Binlerce kişinin aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışması nedeniyle dijital kuyruklar oluşurken, biletlerin yalnızca 20 dakika içinde tamamen tükendiği açıklanmıştı. Bilet alma ekranında saatler geçiren çok sayıda hayran ise büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Hatta sosyal medyada birçok kullanıcı, sıra numaralarının yüz binleri bulduğunu paylaşarak konsere ulaşmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini dile getirmişti.

Yoğun ilginin ardından organizasyon ekibi yeni bir konser tarihi duyurarak hayranlara ikinci bir şans vermişti. Ancak bu kez de tablo pek değişmedi. 27 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklanan ikinci konserin biletleri de yine yalnızca 20 dakika içinde tükenmişti. İlk satışta bilet bulamayan binlerce kişi ikinci tarih için umutlanmış olsa da çok sayıda müziksever yine ekran başında eli boş kalmıştı. Şebnem Ferah'ın yıllar sonra sahnelere dönüşü, yalnızca bir konser duyurusundan çok daha fazlasına dönüşmüş; sanatçının aradan geçen zamana rağmen ne kadar büyük bir kitle tarafından özlendiğini bir kez daha ortaya koymuştu. Yaz boyunca yeni konser tarihlerinin açıklanmasının beklendiği konuşulurken, bilet bulamayan hayranlar şimdiden yeni duyurular için nöbete geçti.

Ve beklenen konser gününde hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı.

Ve beklenen konser gününde hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı.

Uzun yıllardır kameralardan uzak kalan ve kamuoyunda neredeyse hiç görüntülenmeyen Şebnem Ferah, konsere saatler kala bir hayranıyla birlikte çekildiği kare sayesinde yeniden gündeme geldi.

Birkaç saat önce sosyal medyada paylaşılmaya başlayan fotoğraf kısa sürede yayılırken, yıllardır özlenen sanatçıyı yeniden görmek hayranlarını oldukça duygulandırdı. Fotoğrafta Ferah'ın yıllar boyunca özdeşleştiği sade ve kendine özgü tarzını koruduğu dikkatlerden kaçmadı. Zamana meydan okuyan görüntüsü ve değişmeyen duruşuyla yeniden karşılarında gördükleri sanatçı, şimdiden sosyal medyada binlerce yorumun konusu oldu.

Bu akşam gerçekleşecek konser için geri sayıma geçen hayranlar açısından ise söz konusu kare adeta heyecanı birkaç kat artırdı. Tam 6 yıllık aranın ardından yeniden sahne ışıkları altında olacak Şebnem Ferah'ı canlı dinleme fırsatı yakalayan şanslı izleyiciler dakikaları sayarken, bilet bulamayanlar bile sosyal medyada dolaşan görüntüler sayesinde bu büyük dönüşün heyecanına ortak olmayı başardı. Öyle duruyor ki bu gece, Şebnem Ferah'ın sadece sahnelere döndüğü bir konser değil, yıllardır beklenen büyük bir kavuşma olarak hafızalara kazınacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
5
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın