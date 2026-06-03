Şebnem Ferah Konsere Saatler Kala 6 Yıl Sonra İlk Kez Görüntülendi!
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6 yıl boyunca sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah'ın dönüşü müzik dünyasında büyük heyecan yarattı. KüçükÇiftlik Park'taki konserine saatler kala ilk kez görüntülenen sanatçı, hayranlarını iyice heyecanlandırdı. Biletleri dakikalar içinde tükenen konser serisinin perde arkasına birlikte bakalım.
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Türk rock müziğinin en güçlü kadın figürlerinden biri olarak kabul edilen Şebnem Ferah, 1990'lı yıllardan bu yana müzik dünyasında bıraktığı izlerle adını kült isimler arasına yazdırmayı başardı.
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Geçtiğimiz haftalarda gelen bir haber ise uzun yıllardır Şebnem Ferah hasreti çeken müzikseverleri sevinçten havalara uçurmuştu.
Ve beklenen konser gününde hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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