Seda Sayan'ın Kurduğu, Milyonlarca Kadının Ezbere Bildiği O Cümle Yeniden Viral Oldu!

Hatta öyle ki yıllar içinde kurduğu bazı cümleler sosyal medyada yaşayan birer internet efsanesine dönüştü. Ama içlerinde biri var ki üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala unutulmuyor: 'Uyuyan adamdan nefret ederim.'

Bugün Seda Sayan denince birçok kişinin aklına önce sabah programları, yıllarca reyting rekorları kıran ekran kariyeri ve bitmek bilmeyen enerjisi geliyor. Ancak Sayan aynı zamanda özel hayatıyla da yıllardır magazinin merkezinde yer alıyor. Defalarca evlenip boşanan, aşk hayatını hiçbir zaman saklamayan ve ilişkiler konusunda oldukça net konuşan ünlü isim, yıllardır erkeklerle ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. Hatta çoğu kişi Seda Sayan'ı yalnızca bir şarkıcı ya da sunucu olarak değil, adeta ilişkiler konusunda kendi kuralları olan bir karakter olarak görüyor. Çünkü o hiçbir zaman lafını dolandırarak konuşan biri olmadı. Bir erkekte sevdiği ya da sevmediği özellikleri açık açık söylemekten çekinmedi. Yıllar boyunca 'adam dediğin şöyle olur', 'erkek dediğin böyle davranır' çıkışlarıyla konuşulan Seda Sayan'ın aslında uzun zamandır değişmeyen çok temel bir kuralı vardı: Uyuyan adam istemiyordu.