Seda Sayan'ın Kurduğu, Milyonlarca Kadının Ezbere Bildiği O Cümle Yeniden Viral Oldu!
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Seda Sayan'ın yıllar önce söylediği 'Uyuyan adamdan nefret ederim' sözleri bir kez daha gündemde. KAFA TV'de katıldığı programda aynı fikri savunan ünlü isim, sosyal medyada eski videoların yeniden dolaşıma girmesine neden oldu. Peki bu sözler ilk ne zaman söylenmişti, nasıl internet kültürünün bir parçası haline geldi ve neden hala unutulmuyor?
Gelin, Seda Sayan'ın yıllardır konuşulan o meşhur çıkışının hikayesine birlikte bakalım.
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Seda Sayan yıllardır yalnızca şarkılarıyla ya da televizyon kariyeriyle değil, erkekler hakkında yaptığı çıkışlarla da magazin tarihine adını yazdıran isimlerden biri.
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İşin ilginç tarafı bu meşhur cümle ilk kurulduğunda kimse yıllar sonra internet kültürünün bir parçasına dönüşeceğini tahmin etmemişti.
Ve geçtiğimiz saatlerde her şey yeniden başladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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