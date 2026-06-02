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Seda Sayan'ın Kurduğu, Milyonlarca Kadının Ezbere Bildiği O Cümle Yeniden Viral Oldu!

Seda Sayan'ın Kurduğu, Milyonlarca Kadının Ezbere Bildiği O Cümle Yeniden Viral Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.06.2026 - 22:33
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Seda Sayan'ın yıllar önce söylediği 'Uyuyan adamdan nefret ederim' sözleri bir kez daha gündemde. KAFA TV'de katıldığı programda aynı fikri savunan ünlü isim, sosyal medyada eski videoların yeniden dolaşıma girmesine neden oldu. Peki bu sözler ilk ne zaman söylenmişti, nasıl internet kültürünün bir parçası haline geldi ve neden hala unutulmuyor? 

Gelin, Seda Sayan'ın yıllardır konuşulan o meşhur çıkışının hikayesine birlikte bakalım.

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Seda Sayan yıllardır yalnızca şarkılarıyla ya da televizyon kariyeriyle değil, erkekler hakkında yaptığı çıkışlarla da magazin tarihine adını yazdıran isimlerden biri.

Seda Sayan yıllardır yalnızca şarkılarıyla ya da televizyon kariyeriyle değil, erkekler hakkında yaptığı çıkışlarla da magazin tarihine adını yazdıran isimlerden biri.

Hatta öyle ki yıllar içinde kurduğu bazı cümleler sosyal medyada yaşayan birer internet efsanesine dönüştü. Ama içlerinde biri var ki üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala unutulmuyor: 'Uyuyan adamdan nefret ederim.'

Bugün Seda Sayan denince birçok kişinin aklına önce sabah programları, yıllarca reyting rekorları kıran ekran kariyeri ve bitmek bilmeyen enerjisi geliyor. Ancak Sayan aynı zamanda özel hayatıyla da yıllardır magazinin merkezinde yer alıyor. Defalarca evlenip boşanan, aşk hayatını hiçbir zaman saklamayan ve ilişkiler konusunda oldukça net konuşan ünlü isim, yıllardır erkeklerle ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. Hatta çoğu kişi Seda Sayan'ı yalnızca bir şarkıcı ya da sunucu olarak değil, adeta ilişkiler konusunda kendi kuralları olan bir karakter olarak görüyor. Çünkü o hiçbir zaman lafını dolandırarak konuşan biri olmadı. Bir erkekte sevdiği ya da sevmediği özellikleri açık açık söylemekten çekinmedi. Yıllar boyunca 'adam dediğin şöyle olur', 'erkek dediğin böyle davranır' çıkışlarıyla konuşulan Seda Sayan'ın aslında uzun zamandır değişmeyen çok temel bir kuralı vardı: Uyuyan adam istemiyordu.

İşin ilginç tarafı bu meşhur cümle ilk kurulduğunda kimse yıllar sonra internet kültürünün bir parçasına dönüşeceğini tahmin etmemişti.

Seda Sayan, yıllar önce bir televizyon programında erkeklerle ilgili konuşurken son derece net bir şekilde 'Uyuyan adamdan nefret ederim. Adam dediğin sabah kalkar gider' ifadelerini kullanmıştı. Ardından da evde sürekli oturan, gününü uyuyarak geçiren erkeklerden hoşlanmadığını anlatmıştı. O dönem televizyonda söylenmiş yüzlerce cümleden biri gibi görünen bu çıkış, yıllar sonra sosyal medyanın eline düşünce bambaşka bir boyut kazandı. 

Özellikle son birkaç yılda TikTok, X ve Instagram kullanıcıları Seda Sayan'ın bu sözlerini yeniden dolaşıma sokmaya başladı. Kısa videolarda, ilişki paylaşımlarında, sevgili göndermelerinde hatta pazartesi sabahı işe gitmek istemeyen insanlarla dalga geçilen içeriklerde bile 'Uyuyan adamdan nefret ederim' cümlesi kullanılmaya başlandı. Bir noktadan sonra olay yalnızca bir magazin açıklaması olmaktan çıktı ve internet jargonuna dönüştü. Hatta öyle ki bu sözler remix videolara konu oldu, farklı müziklerin üzerine yerleştirildi, ses efektleriyle yeniden düzenlendi ve sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Birçok kullanıcı artık cümlenin çıkış noktasını bile bilmeden bu sözü kullanır hale geldi.

Seda Sayan'ın bu çıkışı yıllar içinde o kadar büyüdü ki televizyon programlarına bile taşındı. İki yıl önce yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Enis Arıkan'ın yaptığı performans sırasında bile bu meşhur göndermeye yer verilmişti. Sosyal medya kullanıcıları o dönem 'Bir cümle düşünün, yıllardır eskimiyor' yorumları yaparken, Seda Sayan'ın sözleri yeni jenerasyon tarafından da keşfedilmişti. İşte tam da bu yüzden yıllar önce kurulmuş tek bir cümle bugün hala yaşamaya devam ediyor.

Ve geçtiğimiz saatlerde her şey yeniden başladı.

Seda Sayan, KAFA TV'de katıldığı programda yıllardır savunduğu fikrini bir kez daha dile getirdi. Ünlü isim yine aynı kararlılıkla 'Uyuyan adamdan nefret ediyorum' diyerek konuya ilişkin düşüncesinin değişmediğini söyledi. Hatta sözlerinin devamında erkeklerin gün boyu evde oturmasını sevmediğini, çalışkan ve hareketli erkeklerden hoşlandığını anlattı. Sayan'ın açıklamalarının sosyal medyaya düşmesiyle birlikte internet adeta yıllar öncesine döndü. Bir anda X'te eski videolar paylaşılmaya başlandı, TikTok'ta yüzlerce yeni içerik üretildi, Instagram yorumları aynı cümleyle doldu.

Bazı kullanıcılar 'Seda Sayan yine haklı çıktı' derken, bazıları yıllardır değişmeyen bu fikre kahkahalarla yaklaştı. Ama herkesin ortaklaştığı bir konu vardı: Seda Sayan'ın tek bir cümleyle yeniden gündemin merkezine oturmayı başarması. Çünkü kabul edelim ya da etmeyelim, Türkiye'de pop kültürün hafızasına bu kadar güçlü yerleşebilen cümle sayısı çok fazla değil. 'Uyuyan adamdan nefret ederim' sözü yıllar içinde yalnızca bir ilişki yorumu olmaktan çıktı; sosyal medyanın, goygoy kültürünün ve internet tarihinin unutulmayan repliklerinden biri haline geldi. Görünen o ki Seda Sayan da bu unvanı kimseye bırakmaya pek niyetli değil. Yıllar geçse de söylediği tek bir cümleyle milyonlarca insanı yeniden aynı noktada buluşturmayı başarıyor.

Tezimiz de çok net; uyuyan adam, 'köşe yastığı' gibi öylece durup oturan adam istemiyoruz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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