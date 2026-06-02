Elon Musk'ın Reddettiği 22 Yaşındaki Trans Kızı Vivian Wilson'un Son Hali Ortaya Çıktı!

Genç isim, 2020 yılında trans bir kadın olduğunu açıklayarak cinsiyet geçiş sürecine başladı. Daha sonra hormon tedavisi gördüğünü ve bu sürecin hayatını değiştirdiğini anlatan Vivian, özellikle annesi Justine Wilson'dan büyük destek gördüğünü birçok kez dile getirdi. Ancak aynı şey babası Elon Musk için geçerli olmadı. Yıllar içerisinde ikili arasındaki mesafe giderek büyüdü.

Vivian, 18 yaşına girdikten sonra California'da resmi olarak isim ve cinsiyet değişikliği başvurusu yaptı. Mahkeme belgelerinde yer alan ifadeler ise uzun süre gündemden düşmedi. Genç isim, artık biyolojik babasıyla hiçbir şekilde ilişkilendirilmek istemediğini açıkça belirterek Musk soyadını bıraktı ve annesinin soyadı olan Wilson'ı aldı. Böylece Xavier Musk ismi tamamen geride kalırken Vivian Jenna Wilson adı resmiyet kazandı.

İlişkilerinin neden bu noktaya geldiği ise yıllar boyunca merak konusu oldu. Vivian verdiği röportajlarda babasını uzak, sert ve öfkeli biri olarak tanımlarken çocukluğu boyunca feminen tavırları nedeniyle sık sık eleştirildiğini öne sürdü. Elon Musk ise farklı röportajlarında kızının geçiş sürecine ilişkin oldukça sert ifadeler kullandı. Özellikle 2024 yılında yaptığı açıklamalarda Vivian için 'Oğlumu kaybettim' ve 'woke virüsü tarafından öldürüldü' sözlerini kullanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bu açıklamaların ardından Vivian da sessiz kalmadı ve babasının anlattığı birçok çocukluk hikayesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İkili arasındaki gerilim büyürken Vivian, artık hayatını babasının gölgesinde değil kendi kimliğiyle sürdürmek istediğini her fırsatta vurguladı.