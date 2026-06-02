Elon Musk'ın Reddettiği 22 Yaşındaki Trans Kızı Vivian Wilson'un Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.06.2026 - 17:18
Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk'ın yıllardır görüşmediği trans kızı Vivian Wilson, bu kez özel hayatıyla değil kariyerindeki büyük yükselişle gündemde. Babasının soyadını bırakıp kendi yolunu çizen 22 yaşındaki genç model, moda dünyasında adım adım yükselirken şimdi de Rihanna'nın iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin yeni yüzlerinden biri oldu. Peki Elon Musk ile Vivian Wilson'ın yolları neden ayrıldı, genç model bugünlere nasıl geldi ve Rihanna iş birliğinin perde arkasında neler var? 

Gelin, detaylara birlikte bakalım.

Teknoloji dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Elon Musk yıllardır yalnızca kurduğu şirketlerle değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Elektrikli otomobilleri hayatın merkezine taşıyan Tesla, uzay yarışını yeniden şekillendiren SpaceX, yapay zeka yatırımları, X platformu ve bitmek bilmeyen açıklamalarıyla adından söz ettiren Musk'ın aile hayatı da en az kariyeri kadar konuşuluyor. Özellikle son yıllarda farklı ilişkilerinden dünyaya gelen çocuklarıyla sık sık gündeme gelen milyarder iş insanının bugün bilinen toplam 14 çocuğu bulunuyor. Çocuk sahibi olmayı insanlığın geleceği açısından kritik gören Musk, düşük doğum oranları hakkındaki çıkışlarıyla da uzun süredir tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Musk'ın ilk evliliğini Kanadalı yazar Justine Wilson ile yaptığını biliyoruz. Çiftin ilk çocukları Nevada Alexander Musk, henüz bebekken hayatını kaybetmişti. Daha sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikiz çocukları Griffin ve Xavier Musk doğdu. İşte bugün tüm dünyanın Vivian Wilson adıyla tanıdığı isim de o dönem Xavier Musk olarak biliniyordu. Vivian'ın Griffin adında bir ikiz erkek kardeşi bulunuyor. Çiftin daha sonra Kai, Saxon ve Damian isimlerinde üçüz oğulları da dünyaya geldi. Yıllar içerisinde büyüyen Musk ailesi, Elon Musk'ın sonraki ilişkileriyle birlikte daha da kalabalık hale gelirken, en çok konuşulan çocuklardan biri hiç kuşkusuz Vivian Wilson oldu. Çünkü Vivian'ın hikayesi yalnızca dünyanın en zengin adamlarından birinin çocuğu olmasıyla değil, ailesiyle yaşadığı büyük kırılmayla da dikkat çekti.

Vivian Wilson'ın ismini dünya çapında duyurmaya başlaması aslında moda kariyerinden çok önce gerçekleşti.

Genç isim, 2020 yılında trans bir kadın olduğunu açıklayarak cinsiyet geçiş sürecine başladı. Daha sonra hormon tedavisi gördüğünü ve bu sürecin hayatını değiştirdiğini anlatan Vivian, özellikle annesi Justine Wilson'dan büyük destek gördüğünü birçok kez dile getirdi. Ancak aynı şey babası Elon Musk için geçerli olmadı. Yıllar içerisinde ikili arasındaki mesafe giderek büyüdü.

Vivian, 18 yaşına girdikten sonra California'da resmi olarak isim ve cinsiyet değişikliği başvurusu yaptı. Mahkeme belgelerinde yer alan ifadeler ise uzun süre gündemden düşmedi. Genç isim, artık biyolojik babasıyla hiçbir şekilde ilişkilendirilmek istemediğini açıkça belirterek Musk soyadını bıraktı ve annesinin soyadı olan Wilson'ı aldı. Böylece Xavier Musk ismi tamamen geride kalırken Vivian Jenna Wilson adı resmiyet kazandı. 

İlişkilerinin neden bu noktaya geldiği ise yıllar boyunca merak konusu oldu. Vivian verdiği röportajlarda babasını uzak, sert ve öfkeli biri olarak tanımlarken çocukluğu boyunca feminen tavırları nedeniyle sık sık eleştirildiğini öne sürdü. Elon Musk ise farklı röportajlarında kızının geçiş sürecine ilişkin oldukça sert ifadeler kullandı. Özellikle 2024 yılında yaptığı açıklamalarda Vivian için 'Oğlumu kaybettim' ve 'woke virüsü tarafından öldürüldü' sözlerini kullanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bu açıklamaların ardından Vivian da sessiz kalmadı ve babasının anlattığı birçok çocukluk hikayesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İkili arasındaki gerilim büyürken Vivian, artık hayatını babasının gölgesinde değil kendi kimliğiyle sürdürmek istediğini her fırsatta vurguladı.

Son dönemde ise Vivian Wilson'ın adı aile içi gerilimlerle değil, moda dünyasındaki yükselişiyle anılıyor.

Özellikle sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşan genç isim, geçtiğimiz yıl profesyonel modellik kariyerine adım attı. İlk büyük çıkışını New York Moda Haftası kapsamında gerçekleştiren Vivian, kısa süre içinde moda sektörünün dikkatini çekmeyi başardı. Alexis Bittar, Prabal Gurung ve Chrishabana gibi markaların defilelerinde yürüyen genç model, podyumdaki rahat tavırlarıyla moda editörlerinin radarına girdi. Ardından Mart 2025'te kapağına çıktığı Teen Vogue ile çok daha geniş bir kitle tarafından tanındı. 

Vivian'ın moda dünyasındaki yükselişi bununla da sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda iç çamaşırı modelliği yaparken yaşadığı korkudan bahsetmiş, daha önce vücudunu göstermeye çekinen biri olduğunu söylemişti. Hatta arkadaşlarıyla plaja giderken bile mayo giymekten rahatsız olduğunu anlatan genç model, bu süreçte öz güvenini yeniden inşa ettiğini açıklamıştı. Tam da bu açıklamaların ardından kariyerindeki en dikkat çekici iş birliklerinden biri geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna tarafından kurulan iç çamaşırı markası Savage X Fenty, yeni Pride koleksiyonu için Vivian Wilson'ı kamera karşısına geçirdi. Kampanyada rengarenk tasarımlar, cesur pozlar ve Pride temalı parçalar öne çıkarken Vivian'ın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladı. Üstelik bu, Rihanna markasıyla yaptığı ilk çalışma da değil. Wilson daha önce Savage X Fenty'nin Sevgililer Günü kampanyasında da yer almıştı. Şimdi ise markanın Pride ayına özel en görünür yüzlerinden biri haline geldi. Bir zamanlar dünyanın en zengin adamının soyadını taşımak istemediğini açıklayan genç kadın, bugün kendi kurduğu kimliğiyle moda sektöründe adım adım güçleniyor. Ve görünen o ki Vivian Wilson'ın hikayesi artık Elon Musk'ın kızı olmanın çok ötesinde bir yerde yazılmaya devam ediyor.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
