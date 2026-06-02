Telefon Dolandırıcılarına Söylenmemesi Gereken Tek Kelime: Kaydını Yapıyorlar!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 17:33
Telefon dolandırıcıları, her geçen gün yeni yöntemler keşfediyor. İnsanları her gün yeni tuzaklara düşürüp dolandırmayı hedefliyorlar. Artık doğrudan para istemek yerine daha 'yaratıcı' yöntemler deniyorlar. Örneğin 'Beni duyabiliyor musun?' 'Sesim geliyor mu?' 'Orada mısın?' gibi sorular sorarak sizden tek bir cevap almak istiyorlar.

Uzmanlara göre, dolandırıcılara o kelimeyi söylememek gerekiyor!

"Beni duyabiliyor musun?"

Normal bir sohbette size bu tür bir soru sorulursa, karşınızdakini gayet iyi duyduğunuzu belirtirsiniz. Ancak rastgele bir telefon numarasından gelen bir aramanın başında bu soru sorulursa, dikkatli olmalısınız. 

Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren Better Business Bureau'nun (BBB) ​​uyarısına göre bu tarz sorular, hızla büyüyen bir dolandırıcılığın belirtileri. BBB'nin halkla ilişkiler ve sosyal medya direktörü Melanie McGovern, Mart 2024 ortalarından bu yana, bu dolandırıcılık konusunda endişe duyan kişilerin sayısında bir artış olduğunu söyledi. Yeni dolandırıcılar, bir banka memuru veya polis gibi davranıp sizi konuşturmaya çalışıyor.

Amaçları, sadece sizden 'evet' kelimesini duymak. 'Evet' dediğinizi duydukları anda telefonu suratınıza kapatıyorlar.

Bilmediğiniz numaralardan gelen çağrıları açıp açmamak konusunda kararsız kalabilirsiniz. Eğer karşı taraf 'Beni duyabiliyor musun, sesim geliyor mu?' gibi sorular soruyorsa bilin ki karşınızdaki muhtemelen bir dolandırıcı.

Peki siz "evet" deyince ne oluyor?

BBB, dolandırıcıların 'evet' dediğiniz kaydı kullanabileceğini belirtiyor. Pope, 'Evet dediğiniz ses kaydınızın, bir bankayla kredi limiti açmak için yapılan herhangi bir görüşmeye nasıl dahil edilebileceğini asla bilemezsiniz' diyor. Yani sizin 'evet' dediğiniz ses kaydı, farklı amaçlar için kullanılabiliyor.

Bir dolandırıcı sizi aradığınızda yapabilecekleriniz ise şu şekilde:

Sakin Olun

Nofziger, Dolandırıcılık İzleme Ağı ile iletişime geçenler hakkında şunları söylüyor: 'İnsanların 'Beni duyuyor musunuz?' diye soran birine 'evet' dedikleri için paniğe kapıldıklarını gördüm ve onları sakinleştirmek zorunda kalıyoruz.'

Dolayısıyla, rastgele bir telefon araması sizi endişelendiriyorsa, tanımadığınız birine bilmek istediği şeyi vermeden önce derin bir nefes alın. Yabancı size 'Beni duyuyor musun?' diye sorduğunda 'evet' diye cevap vermek yerine, soruyu ona geri yöneltin ve 'Neden soruyorsunuz?' diye sorun. Sadece 'evet' kelimesini değil, diğer onay kelimelerini de kullanmamaya dikkat edin.

Sizi Tanıdıklarını Söyleseler Bile Dikkatli Olun

Arayan kişi adınızı söylerse, gardınızı indirmemelisiniz. Kamu kayıtlarından ve sosyal medyadan birçok bilgi edinilebilir. Pope'un belirttiğine göre, dolandırıcılar sizinle yakınlık kurmak isterler. Böylece 'normalde vereceğinizden daha fazla bilgi vermenizi' sağlarlar.

İletişime Geçmeyin

Gereğinden fazla konuşmaktan kaçınmanın bir yolu, bilinmeyen bir numaradan gelen aramayı hiç açmamak. Eğer telefonu açarsanız, 'telefon numaranızın aktif olduğunu bildikleri için sizi aramaya devam ederler' diye belirtiliyor.

Ayrıca merak etmeyin, önemli bir arama ise ya sizi kısa sürede tekrar arayacaktır ya da mesaj gönderecektir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
