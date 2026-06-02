Telefon Dolandırıcılarına Söylenmemesi Gereken Tek Kelime: Kaydını Yapıyorlar!

BBB, dolandırıcıların 'evet' dediğiniz kaydı kullanabileceğini belirtiyor. Pope, 'Evet dediğiniz ses kaydınızın, bir bankayla kredi limiti açmak için yapılan herhangi bir görüşmeye nasıl dahil edilebileceğini asla bilemezsiniz' diyor. Yani sizin 'evet' dediğiniz ses kaydı, farklı amaçlar için kullanılabiliyor.

Bir dolandırıcı sizi aradığınızda yapabilecekleriniz ise şu şekilde:

Sakin Olun

Nofziger, Dolandırıcılık İzleme Ağı ile iletişime geçenler hakkında şunları söylüyor: 'İnsanların 'Beni duyuyor musunuz?' diye soran birine 'evet' dedikleri için paniğe kapıldıklarını gördüm ve onları sakinleştirmek zorunda kalıyoruz.'

Dolayısıyla, rastgele bir telefon araması sizi endişelendiriyorsa, tanımadığınız birine bilmek istediği şeyi vermeden önce derin bir nefes alın. Yabancı size 'Beni duyuyor musun?' diye sorduğunda 'evet' diye cevap vermek yerine, soruyu ona geri yöneltin ve 'Neden soruyorsunuz?' diye sorun. Sadece 'evet' kelimesini değil, diğer onay kelimelerini de kullanmamaya dikkat edin.

Sizi Tanıdıklarını Söyleseler Bile Dikkatli Olun

Arayan kişi adınızı söylerse, gardınızı indirmemelisiniz. Kamu kayıtlarından ve sosyal medyadan birçok bilgi edinilebilir. Pope'un belirttiğine göre, dolandırıcılar sizinle yakınlık kurmak isterler. Böylece 'normalde vereceğinizden daha fazla bilgi vermenizi' sağlarlar.

İletişime Geçmeyin

Gereğinden fazla konuşmaktan kaçınmanın bir yolu, bilinmeyen bir numaradan gelen aramayı hiç açmamak. Eğer telefonu açarsanız, 'telefon numaranızın aktif olduğunu bildikleri için sizi aramaya devam ederler' diye belirtiliyor.

Ayrıca merak etmeyin, önemli bir arama ise ya sizi kısa sürede tekrar arayacaktır ya da mesaj gönderecektir.