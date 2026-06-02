Yerebatan Sarnıcı'nda İBB Dönemi Bitti: Tarihi Sarnıç Resmen Vakıflar'a Geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, 5737 sayılı kanun hükümleri gereğince sarnıcın vakıf mülkü sayılmasına yönelik atılan adıma İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yargı yoluyla yapılan itiraz kabul görmedi. Mahkemenin İBB'nin talebini reddederek Vakıflar Genel Müdürlüğü lehine hüküm kurmasıyla birlikte, tarihi yapının el değiştirmesi için gerekli yasal zemin oluşmuş oldu.

Alınan bu kararın hemen ardından büyükşehir belediyesine resmi bir tahliye yazısı tebliğ edilerek alanın zaman kaybetmeden boşaltılması talep edildi. İlgili tebligatın ulaşmasıyla beraber, mazbut vakıflar adına tescili gerçekleştirilen sarnıçta tahliye ve mülkiyet devri adımları gün içinde uygulamaya konuldu. Söz konusu yargı kararı, tarihi yapının gelecekteki yönetim planlamasının artık tek elden ve bakanlık bünyesinde yürütüleceğini kesinleştirmiş oldu.

Gelişmelerin odağındaki isimlerden İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Osman Cenk Akın, yaşanan sürece dair son durumu kamuoyuyla paylaştı. Sabah saat 10.00 sularında kurumlarına ulaşan resmi bildirimle harekete geçtiklerini belirten Akın, mekanda yalnızca kiracı konumunda bulunduklarının altını çizdi. Hukuki prosedürlerin işlediğini ve bu kurallar çerçevesinde devir işlemlerini bugün itibarıyla yerine getirdiklerini ifade eden Akın, sarnıcın tüm sorumluluğunun artık Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçtiğini doğruladı. Bu devir işlemiyle beraber, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yerebatan Sarnıcı'nın yönetiminde yeni bir sayfa açılmış oldu.