Araştırma Ortaya Koydu: Gençlerin Beşte Biri Duygusal Destek İçin Yapay Zekaya Başvuruyor

Araştırmaya katılan gençlerin önemli bir bölümü, sohbet robotlarından aldıkları tavsiyeleri yararlı bulduğunu söyledi. Ayrıca katılımcıların yaklaşık yüzde 63'ü, yapay zekâdan psikolojik destek aldığını ailesiyle, arkadaşlarıyla veya çevresindeki kişilerle paylaşmadığını belirtti. Bu durum, yapay zekânın gençler için daha mahrem ve yargılanmadan iletişim kurulabilen bir alan olarak görüldüğüne işaret ediyor.

Uzmanlar, ruh sağlığı hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar, uzun bekleme süreleri ve uzman eksikliği gibi nedenlerin gençleri alternatif çözümlere yönlendirdiğini düşünüyor. Yapay zekâ araçlarının günün her saati erişilebilir olması da bu tercihte etkili faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar risklere dikkat çekiyor

Ruh sağlığı uzmanları, yapay zekâ sohbet robotlarının terapi hizmeti sunmak veya kriz durumlarını yönetmek amacıyla tasarlanmadığını vurguluyor. Özellikle bazı sohbet robotlarının kullanıcıları aşırı derecede onaylayan yanıtlar verme eğiliminde olması, hassas bireylerde sanrıları güçlendirebilecek veya mevcut psikolojik sorunları derinleştirebilecek bir risk olarak görülüyor. Son dönemde bu durum, bazı uzmanlar tarafından 'yapay zekâ psikozu' olarak tanımlanıyor.

Psikiyatrist Dr. Jodi Halpern ise gençlik döneminin insanların güçlü sosyal bağlar geliştirdiği kritik bir süreç olduğunu belirterek, yapay zekâ sistemlerinin insan ilişkilerini taklit eden bir yapıya bürünmesinin sağlıklı olmadığını savunuyor. Uzmanlara göre sohbet robotlarıyla kurulan yoğun duygusal bağlar, gerçek sosyal ilişkilerin yerini almaya başladığında yeni sorunlar ortaya çıkabilir.