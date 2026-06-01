Selçuksport Sitesinin Yöneticisi Gözaltına Alındı

Kaçak maç yayını yapan Selçuksports isimli sitenin sahibi Selçuk Yılmaz, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla kaçak maç yayınına yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan tespitlerde kullanıcıların ücret ve abonelik karşılığında izlemesi gereken Türkiye Süper Ligi maçlarının, internet sitesi üzerinden kaçak olarak yayınlandığı belirlendi.

Söz konusu siteye giriş yapan kullanıcıların ayrıca yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği ve teşvik edici paylaşımlarla karşılaştığı tespit edildi. Bu kapsamda eylemlerin 7258 sayılı kanunun ilgili maddelerine muhalefet oluşturduğu değerlendirildi.