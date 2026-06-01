Haier Bosphorus Challenger Cup Şampiyonu David Jorda Sanchis Oldu
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 18-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Haier Bosphorus Challenger Cup’ta tekler şampiyonu David Jorda Sanchis oldu.
ATP Challenger 75 seviyesinde gerçekleştirilen ve 26 ülkeden 74 tenisçinin mücadele ettiği organizasyonun tekler finalinde, turnuvanın 3 numaralı seri başı Andrej Nedic ve David Jorda Sanchis karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 1 saat 44 dakika sürdü.
Turnuvanın gerçekleşmesinde katkı sağlayan isimlere de plaket takdimi gerçekleştirildi.
Çiftler kategorisinde kupaya uzanan ise Amerikalı tandem George Goldhoff ve Theodore Winegar oldu.
