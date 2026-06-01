Haier Bosphorus Challenger Cup Şampiyonu David Jorda Sanchis Oldu

David Jorda Sanchis, turnuva boyunca set kaybetmeden finale yükselen Andrej Nedic’i 6-4, 6-4’lik skorla mağlup ederek Haier Bosphorus Challenger Cup’ta şampiyonluğa ulaştı. İspanyol tenisçi bu sonuçla kariyerinin ATP Challenger seviyesindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Haier Bosphorus Challenger Cup tekler finalinin ardından düzenlenen törende sporculara kupaları, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ile Haier Europe Türkiye, Güney Avrupa ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Gözde Küçükyılmaz tarafından takdim edildi.