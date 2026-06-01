İstanbullular Hazırlanın! AKOM Açıkladı: Bu Hafta Sıcaklık 30 Derece Olacak

AKOM’un paylaştığı raporun en kritik noktası ise rüzgar ve yağış detayı. Güneyden esen sıcak hava dalgasını taşıyan Lodos, bugün saatte 5 ila 25 km hızla eserek sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine taşıyacak. Öte yandan, her ne kadar güneşli bir hava hakim olsa da özellikle kuzey ilçelerimizde (Sarıyer, Beykoz, Şile hattı gibi) kısa süreli ve yerel sağanak geçişleri görülebilir. Metrekareye 1 ila 2 kg arasında düşmesi beklenen bu yağışlar, 'yaz yağmuru' tadında olsa da hazırlıksız yakalanmamakta fayda var.