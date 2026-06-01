İstanbullular Hazırlanın! AKOM Açıkladı: Bu Hafta Sıcaklık 30 Derece Olacak

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.06.2026 - 17:15
Haziran ayının gelişiyle birlikte İstanbul’da hava durumu rotasını tamamen yaza kırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan son verilere göre, megakent genelinde hafta boyunca güneşli ve sıcak bir gökyüzü hakim olacak.

AKOM paylaştı: İstanbul'da yeni haftada sıcaklık 30 dereceye çıkacak.

AKOM yeni haftanın hava durumunu paylaştı. 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da gün, 21 derece civarında ılık bir havayla başladı. Öğle saatlerinde güneşin etkisini iyice hissettirmesiyle birlikte termometrelerin 27 derece seviyelerine kadar çıktı. Akşam saatlerinde hava 20 dereceye gerilerken, gece ise 18 derece civarında seyrederek serin bir uyku ortamı sunacak. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü bu günlerde, nem oranının yüzde 45 ile yüzde 75 arasında değişmesi bekleniyor. Bu da hissedilen sıcaklığın yer yer daha yüksek olabileceği anlamına geliyor.

Kısa süreli yağışlar etkili olacak.

AKOM’un paylaştığı raporun en kritik noktası ise rüzgar ve yağış detayı. Güneyden esen sıcak hava dalgasını taşıyan Lodos, bugün saatte 5 ila 25 km hızla eserek sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine taşıyacak. Öte yandan, her ne kadar güneşli bir hava hakim olsa da özellikle kuzey ilçelerimizde (Sarıyer, Beykoz, Şile hattı gibi) kısa süreli ve yerel sağanak geçişleri görülebilir. Metrekareye 1 ila 2 kg arasında düşmesi beklenen bu yağışlar, 'yaz yağmuru' tadında olsa da hazırlıksız yakalanmamakta fayda var.

Haftalık tahmin: 30 derece sınırı aşılıyor.

Salı gününden itibaren İstanbul’da tam bir yaz havası yaşanacak. İşte önümüzdeki günlerin özeti:

2 Haziran Salı: Az bulutlu ve açık bir hava, en yüksek sıcaklık 29 derece.

3 Haziran Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 28 derece.

4 Haziran Perşembe: Haftanın en sıcak günü olması bekleniyor; termometreler 30 dereceyi görecek.

Hafta Sonu: Cumartesi ve Pazar günleri de güneşli gökyüzü devam ederken, sıcaklıklar 27-29 derece bandında sabitlenecek.

AKOM, özellikle öğle saatlerinde güneşin dik geldiği anlarda vatandaşların (özellikle yaşlı ve çocukların) doğrudan güneşe maruz kalmamaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
