Şehirleşme Cilt Kanseri Riskini Artırıyor: Uzmanlardan Kritik “Ben Taraması” Uyarısı

Özellikle büyükşehirlerde yeşil alanların azalması, cam kaplı binaların yaygınlaşması ve asfalt yüzeylerin çoğalmasının güneş ışınlarının yansımasını artırdığını belirten uzman, bu durumun cildin maruz kaldığı ultraviyole ışın miktarını yükseltebildiğini kaydetti.

İklim değişikliğinin de cilt sağlığı açısından yeni riskler doğurduğunu belirten Yalçın, daha sıcak geçen yaz aylarının ve değişen hava koşullarının güneş kaynaklı cilt hasarlarını artırabileceğini söyledi. Bu nedenle güneşten korunmanın yalnızca yaz tatillerinde değil, günlük yaşamın her döneminde önem taşıdığına dikkat çekti.

Uzmanlara göre güneş koruyucu kullanımı tek başına yeterli değil. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak, koruyucu kıyafetler tercih etmek ve güneş gözlüğü kullanmak da korunma yöntemlerinin başında geliyor. Özellikle sahil bölgelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneşe maruz kalınmaması öneriliyor.

Çocukların güneşten korunması ise ayrı bir önem taşıyor. Çünkü yaşam boyu alınan güneş ışınlarının büyük bir bölümü çocukluk döneminde gerçekleşiyor. Uzmanlar, çocukların güneşli saatlerde dışarıda uzun süre vakit geçirmemesi ve oyun alanlarının gölgelik bölgelerde oluşturulması gerektiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Yalçın, geçmişte yaygın olan “D vitamini için güneşlenme” yaklaşımının artık geçerliliğini yitirdiğini de vurguladı. Günümüzde D vitamini ihtiyacının hekim kontrolünde kullanılan takviyelerle güvenli şekilde karşılanabildiğini belirten Yalçın, gereksiz güneş maruziyetinin hem cilt kanseri riskini artırdığını hem de cilt yaşlanmasını hızlandırdığını ifade etti.