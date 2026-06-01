Bir Programa Katılmak İçin Milyon Eurolar İsteyen Ajdar'ın Eski Hali Ortaya Çıktı

Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
01.06.2026 - 11:52
Türkiye’nin internet ve televizyon tarihinin en nevi şahsına münhasır, en absürt ve üzerinde en çok konuşulan figürlerinden biri olan Ajdar, 2000'li yılların başında hayatımıza girmiş ve kendisine Hiperstar ünvanını layık görmüştü. Absürt şarkıları ve danslarıyla tanıdığımız Ajdar, son zamanlarda bir sahneye çıkmak için istediği milyon eurolarla gündem olmuştu. Ajdar'ın gençliğine ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf ortaya çıktı.

2003 yılında Popstar seçmelerine katılan Ajdar, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Deniz Seki'yle girdiği diyaloglarla tanınmıştı.

Kendine olan aşırı güveni ve seslendirdiği şarkılarla gündem olan Ajdar, yarışmaya kabul edilmese de dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Yarışmadan sonra büyük bombayı Çikita Muz şarkısı ve bu şarkıya çektiği kliple patlatan Ajdar o zamandan bu yana bir fenomen haline dönüştü.

Ajdar, konuk olduğu her canlı yayında reytingleri altüst eden, kavgalara karışan ve program sunucularını çileden çıkaran bir isim haline dönüştü.

Flash TV ekranlarında Yalçın Çakır'ın programlarına sık sık katılan Ajdar, burada yaptığı canlı performanslar ve taklit edilemez dans figürleri televizyon tarihine geçti. Şahan Gökbakar'ın henüz Recep İvedik olmadan önce yaptığı Dikkat Şahan Çıkabilir programına konuk oldu ve Şahan'ın onunla dalga geçmesine kendine has tarzıyla meydan okudu. Daha sonra Okan Bayülgen'in programlarında sabaha karşı yaptığı canlı performanslar ve 'Ben bir dünya starıyım' çıkışları uzun süre konuşuldu. Bu performansların ardından popülerliğinin zirvesindeyken dönemin efsane dizisi Tatlı Hayat'ta ve Neredesin Firuze filminde küçük rollerde yer aldı.

Ajdar, son zamanlarda televizyon kanallarının ya da YouTuber'ların kendisini yayına çağırması üzerine "Benim saatlik canlı yayın ücretim 1 Milyon euro" ya da "Eski parayla 1 trilyon vermezseniz gelmem" gibi çıkışlarıyla sosyal medyada tekrar viral ol

Çikita Muz'un ardından Nane Nane, Şahdamar ve Tuvalet gibi yine benzer konseptte, hiçbir mantık silsilesine uymayan ama akılda kalıcı şarkılar yapmaya devam eden Ajdar, bu kez de milyon euroluk istekleriyle gündem oldu. Asıl mesleği Makine Mühendisliği olan, son dönemde yeniden sahne almaya ve dijital platformlarda görmeye başladığımız Ajdar'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
