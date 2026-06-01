Danla Bilic Etkinlikte 15 Dakika Duran Travis Scott'a İsyan Etti, Organizasyon Firmasından Açıklama Geldi

Mavi Çağlayan
01.06.2026 - 12:24 Son Güncelleme: 01.06.2026 - 12:26
Kanye West'in 118 bin kişilik stadyum konserinin ardından 31 Mayıs Pazar günü bir etkinlikte sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Travis Scott gündem oldu. 2.500 kişilik bir etkinlikte sahne alan Travis Scott'ın sahneye gecikmeli çıktığı ve yalnızca 15-20 dakika durup etkinlikten ayrıldığı öğrenildi. Scott'ın performansı için biletlerin 20-30 bin TL'den satıldığı iddialarının da yer aldığı etkinliğin ardından Danla Bilic hem sitem etti hem de kahkahaya boğulduğunu açıkladı. Organizasyon firması bunun Hosted by Travis Scott etkinliği olduğunu vurguladı ve bir açıklama yayınladı.

Dünyaca ünlü rap yıldızı Travis Scott, Kanye West'in ardından 31 Mayıs Pazar akşamı bir etkinlikte sahne aldı.

'One Night Only in the Club' olarak duyurulan etkinliğe 2500 kişi katıldı. Etkinlikte Travis Scott'ın  DJ kabinine geçmesi, sahne enerjisiyle kulübü yıkması beklenirken ünlü şarkıcının geceye 1 saat geç katıldığı ve sahnede yalnızca 15-20 dakika kaldığı iddia edildi.

Travis Scott'ın etkinliğine katılan isimlerden biri de fenomen Danla Bilic'ti.

2016 yılında açtığı YouTube kanalıyla hayatımıza giren ve önce makyaj videoları, ardından konsept içerikli paylaşımlarıyla hem YouTube hem Instagram'da milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Bilic, Travis Scott'ın sahnesinin ardından paylaşımda bulundu. Danla Bilic yaptığı paylaşımda, 'Travis gelmiş 15 dakika durmuş. Herkes son 3. dakikada fark etti. Her yerini atkıyla örtmüş. Manyak niye uçtun 13 saat? Kanye'den utan. Arsız yırtık dondan çıkar gibi... Eve geldiğimden beri kahkaha atıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Danla Bilic'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım:

TemaCC Kurucusu Taylan Özcan’dan Açıklama

“31 Mayıs gecesi gerçekleştirdiğimiz Hosted by Travis Scott etkinliği, klasik bir konser formatı olarak kurgulanmadı. En başından itibaren amacımız Travis Scott’ı İstanbul’da hayranlarıyla aynı atmosferde buluşturmak; onun enerjisini, sahnedeki duruşunu ve geceye kattığı ruhu misafirlerimizle birlikte deneyimlemekti.

Bu gece bizim için bir partiden çok, özel bir buluşma ve deneyim gecesiydi. Kurgumuz da tamamen bunun üzerine kuruluydu. Travis Scott gece boyunca etkinliğin merkezindeydi; bir saat boyunca partiye ev sahipliği yaptı, misafirlerle aynı atmosferi paylaştı ve ardından mikrofonla yaklaşık 20 dakikalık özel bir performans sergiledi.

Travis Scott’ın bir gece önce, Şampiyonlar Ligi Finali after party kapsamında Budapeşte, Macaristan’da da yaklaşık 20 dakikalık canlı performans gerçekleştirdiğini biliyoruz. İstanbul’daki gece de bu uluslararası akışın bir parçasıydı.

TemaCC olarak hedefimiz, Türkiye'nin en büyük konserlerini düzenlemek, ülkemizin uluslararası vizyonu ve marka değerini yukarı taşımak, bunun yanısıra dünyanın en büyük isimleri ile klasik etkinlik formatlarının dışına çıkan ve İstanbul’da daha önce örneği görülmemiş deneyimler yaratmak. 31 Mayıs gecesini de bu vizyonla hayata geçirdik. Gelen herkese bu deneyimin bir parçası oldukları için teşekkür ediyoruz.”

Travis Scott'un, İstanbul'daki etkinlik öncesinde Macaristan'da katıldığı DJ performansında yalnızca 10 dakika sahnede kaldığı ortaya çıktı.

Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
