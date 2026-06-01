Danla Bilic Etkinlikte 15 Dakika Duran Travis Scott'a İsyan Etti, Organizasyon Firmasından Açıklama Geldi

“31 Mayıs gecesi gerçekleştirdiğimiz Hosted by Travis Scott etkinliği, klasik bir konser formatı olarak kurgulanmadı. En başından itibaren amacımız Travis Scott’ı İstanbul’da hayranlarıyla aynı atmosferde buluşturmak; onun enerjisini, sahnedeki duruşunu ve geceye kattığı ruhu misafirlerimizle birlikte deneyimlemekti.

Bu gece bizim için bir partiden çok, özel bir buluşma ve deneyim gecesiydi. Kurgumuz da tamamen bunun üzerine kuruluydu. Travis Scott gece boyunca etkinliğin merkezindeydi; bir saat boyunca partiye ev sahipliği yaptı, misafirlerle aynı atmosferi paylaştı ve ardından mikrofonla yaklaşık 20 dakikalık özel bir performans sergiledi.

Travis Scott’ın bir gece önce, Şampiyonlar Ligi Finali after party kapsamında Budapeşte, Macaristan’da da yaklaşık 20 dakikalık canlı performans gerçekleştirdiğini biliyoruz. İstanbul’daki gece de bu uluslararası akışın bir parçasıydı.

TemaCC olarak hedefimiz, Türkiye'nin en büyük konserlerini düzenlemek, ülkemizin uluslararası vizyonu ve marka değerini yukarı taşımak, bunun yanısıra dünyanın en büyük isimleri ile klasik etkinlik formatlarının dışına çıkan ve İstanbul’da daha önce örneği görülmemiş deneyimler yaratmak. 31 Mayıs gecesini de bu vizyonla hayata geçirdik. Gelen herkese bu deneyimin bir parçası oldukları için teşekkür ediyoruz.”