Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? İsa Karakaş Ankara’da Konuşulanları Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.06.2026 - 13:00
Temmuz ayında milyonlarca emeklinin maaş zammı belli olacak. Enflasyon verilerine göre yılda iki kez zam alan emeklinin maaşı açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle ortaya çıkacak. Peki, emekliye ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşı ne olacak? SGK uzmanı İsa Karakaş, Ankara’da konuşulanları açıkladı.

Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran Cuma günü, yılın beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Bu verilerle 5 aylık enflasyon netleşmiş olacak. 6 aylık enflasyon verilerine göre zam alan emeklinin kaderi ise büyük oranda ortaya çıkacak. 

SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde şu ifadeleri kullandı:

'Ocak, Şubat ve Mart aylarının kümülatif toplamı olan yüzde 10,04’lük artışa, Nisan ayının yüzde 4,18’lik verisi eklendiğinde kümülatif enflasyon tam yüzde 14,64 seviyesine ulaşmıştır. Binaenaleyh, bugün itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak kesinleşmiştir. Bu oran, her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin doğrudan cebine koyacağı net maaş güncellemesidir.

Yürürlükteki mevcut toplu sözleşme hükümleri nedeniyle hem çalışan memurlar hem de memur emeklileri için 4 aylık güncelleme rakamı şimdilik sadece %10,51 olarak kesinleşmiştir. Başka bir ifade ile memur ve emeklisi %4,13 oranında TÜİK enflasyonunun bile altında kalan bir güncelleme ile karşı karşıyadır. Bu durum, özellikle memur emeklileri için son derece can yakıcı ve kabul edilemez bir boyuttadır.'

İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulanları açıkladı.

'Ankara kulislerinden esen rüzgârlar maalesef oldukça soğuk' diyen Karakaş, şu kulis bilgisini paylaştı:

'2023 yılının Temmuz ayından beri memur emeklilerine defalarca söz verilen seyyanen zam vaadi, ekonomi yönetiminin katı fren tedbirleriyle bir kez daha suya düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. O dönemde 8 bin 77 TL olan seyyanen artış, kümülatif hesaplamalarla bugün itibarıyla 22 bin TL’yi aşmış bulunmaktadır. Şayet bu seyyanen zam vaadi zamanında ifa edilmiş olsaydı, bugün en düşük memur emeklisinin maaşı, temmuz zammı henüz eklenmeden bile 50 bin TL seviyesine yaklaşacaktı. Temmuz güncellemesiyle birlikte ise bu tutar rahatlıkla 57 bin TL’yi aşacaktı.

Fakat kulislerden gelen memur ve memur emeklisi için mesaj nettir: 'Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar.'

Ne memur emeklisinin seyyanen zammı gündemde ne de ilave tek bir kuruş. Sadece kanunen zorunlu olan enflasyon farkı güncellemesi masadadır. Hükûmet, bu duruma gerekçe olarak enflasyonla kararlı mücadele programını öne sürmektedir. Ancak sayıları 2,5 milyonu aşan memur emeklisinin artık sabrı tükenmiştir. Memur emeklileri feryat ederek, 'Vaadinizi ifa edin, dermanımız kalmadı!' demektedir. Mevcut izlenimler, ek bir iyileştirmenin ufukta görünmediğini ortaya koymaktadır. Memur sendikaları, bu gidişatı durdurabilecek yegâne çaredir.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
