Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? İsa Karakaş Ankara’da Konuşulanları Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran Cuma günü, yılın beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Bu verilerle 5 aylık enflasyon netleşmiş olacak. 6 aylık enflasyon verilerine göre zam alan emeklinin kaderi ise büyük oranda ortaya çıkacak.

SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde şu ifadeleri kullandı:

'Ocak, Şubat ve Mart aylarının kümülatif toplamı olan yüzde 10,04’lük artışa, Nisan ayının yüzde 4,18’lik verisi eklendiğinde kümülatif enflasyon tam yüzde 14,64 seviyesine ulaşmıştır. Binaenaleyh, bugün itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak kesinleşmiştir. Bu oran, her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin doğrudan cebine koyacağı net maaş güncellemesidir.

Yürürlükteki mevcut toplu sözleşme hükümleri nedeniyle hem çalışan memurlar hem de memur emeklileri için 4 aylık güncelleme rakamı şimdilik sadece %10,51 olarak kesinleşmiştir. Başka bir ifade ile memur ve emeklisi %4,13 oranında TÜİK enflasyonunun bile altında kalan bir güncelleme ile karşı karşıyadır. Bu durum, özellikle memur emeklileri için son derece can yakıcı ve kabul edilemez bir boyuttadır.'