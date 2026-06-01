Gözler Cuma Gününde: 5 Aylık Zam Farkı Belli Olacak

Yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapanma noktasına gelmesi, küresel akaryakıt maliyetlerini yukarı çekmişti. Bu durum, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de enflasyon baskısını doğrudan artırmıştı. Mart ayında %1,94 seviyesinde gerçekleşen aylık TÜFE, nisan ayında bu maliyetlerin de etkisiyle %4,18’e kadar tırmanmıştı.

Ancak mayıs ayına gelindiğinde bölgedeki jeopolitik riskler devam etse de taraflar arasında ateşkesin korunması ve uzlaşı zeminine yönelik iyimser beklentiler, petrol piyasasına nefes aldırdı. Brent petrolün varil fiyatı, geçtiğimiz ay %17,11 gibi keskin bir düşüş kaydederek 91,88 dolara kadar geriledi. Bu sert geri çekilmeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında son 4 aydır kesintisiz süren kural bozucu yükseliş grafiği de mayısta kırılmış oldu.