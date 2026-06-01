Gözler Cuma Gününde: 5 Aylık Zam Farkı Belli Olacak

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.06.2026 - 11:19
Piyasalarda haziran ayı oldukça hareketli ve yoğun bir gündemle başladı. Milyonlarca vatandaşı ve özellikle emeklileri doğrudan ilgilendiren mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 5 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek. Bu veri, emeklilerin yılın ilk yarısı için hak kazanacağı 5 aylık zam farkını da resmi olarak netleştirecek. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yerel pazardaki fiyat hareketleri, bu ay enflasyonun yönünü aşağı çevireceğine dair güçlü sinyaller veriyor.

Gözler Cuma gününde: 5 aylık veri belli olacak.

Yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapanma noktasına gelmesi, küresel akaryakıt maliyetlerini yukarı çekmişti. Bu durum, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de enflasyon baskısını doğrudan artırmıştı. Mart ayında %1,94 seviyesinde gerçekleşen aylık TÜFE, nisan ayında bu maliyetlerin de etkisiyle %4,18’e kadar tırmanmıştı.

Ancak mayıs ayına gelindiğinde bölgedeki jeopolitik riskler devam etse de taraflar arasında ateşkesin korunması ve uzlaşı zeminine yönelik iyimser beklentiler, petrol piyasasına nefes aldırdı. Brent petrolün varil fiyatı, geçtiğimiz ay %17,11 gibi keskin bir düşüş kaydederek 91,88 dolara kadar geriledi. Bu sert geri çekilmeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında son 4 aydır kesintisiz süren kural bozucu yükseliş grafiği de mayısta kırılmış oldu.

Masadaki zam oranı: Emeklinin 5 aylık maaş farkı ne olacak?

Enflasyonda beklenen bu yavaşlama, nisan ayındaki %4,18’lik yüksek seyre göre ciddi bir toparlanma anlamına gelse de emekli maaşlarına yapılacak yarı yıl zammının kümülatif toplamını doğrudan şekillendirecek.

Yılın ilk 4 ayında oluşan hayat pahalılığı kümülatif olarak %14,64’lük bir enflasyon oranına ulaşmış ve emekliler bu zam oranını şimdiden cebine koymuştu. 5 Haziran’da gelecek yeni veriyle birlikte bu orana mayıs ayı da eklenecek. Piyasadaki senaryolara göre eğer aylık TÜFE Akbank beklentilerine paralel şekilde %1,50 gelirse, emeklilerin kesinleşen 5 aylık zam farkı %16,36 olacak.

Eğer veri Merkez Bankası anketindeki gibi %1,90 seviyelerine yakın gerçekleşirse, kümülatif zam farkı oranı %16,82’ye kadar tırmanacak.

Nihai zam oranı ise haziran verilerinin açıklanacağı temmuz ayında tamamen kesinleşecek.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
