article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
ŞOK'a Samsung Klima Geliyor! 3 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Samsung Klima Geliyor! 3 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.06.2026 - 11:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ŞOK 3 - 9 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

3 Haziran ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda Vans Ayakkabı modelleri öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 - 9 Haziran  2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alpina Cam Ankastre Set 7.999 TL

Alpina Cam Ankastre Set 7.999 TL

  • Kiwi Buharlı Temizleyici 1.799 TL

  • Torima Para Sayma Makinesi 2.999 TL

  • Fakir Liscio Smart Buhar Jeneratörlü Ütü 5.999 TL

  • Aprilla Ayaklı Vantilatör 1.099 TL

  • Arzum Teablend Çay Makinesi 1.999 TL

  • Arzum Lusso El Blender Seti 1.750 TL

  • Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi 1.699 TL

  • Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi 2.499 TL

  • Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL

  • Arzum Clean Compacto Süpürge 4.299 TL

  • Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.799 TL

  • Arzum Hairstar Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL

Kumsal Derin Tencere 599 TL

Kumsal Derin Tencere 599 TL

  • 26 cm Kumsal Tava 349 TL

  • Kumsal Karnıyarık Tenceresi 599 TL

  • Kumsal Koçerola 299 TL

  • 18 cm Kumsal Tava 299 TL

  • Kumsal Sahan 299 TL

  • 3'lü Cambu Borosilikat Cam Bardak 169 TL

  • 2'li Cambu Bambu Tabaklı Borosilikat Cam Yağlık 299 TL

  • 6'lı LAV Cam Çay Tabağı 149 TL

  • 6'lı LAV Çay Tabağı 169 TL

  • 6'lı LAV Kahve Yanı Su Bardağı 169 TL

  • LAV Desenli Cam Karaf 119 TL

  • 6'lı Streç Kapak Seti 149 TL

  • Rendeli Narenciye Sıkacağı 75 TL

  • Cam Pipetli Bardak 50 TL

  • Pipetli Diamond Bardak 100 TL

  • Kulplu Matara 199 TL

  • Metaltex Metal Tava Rafı 219 TL

  • Metaltex Metal Raf Altı Sepeti 219 TL

  • Metaltex Metal Dolap İçi Köprü Raf 219 TL

  • Matara 129 TL

  • 4'lü Saklama Kabı Seti 75 TL

Emsan Vera Düdüklü Tencere 2.690 TL

Emsan Vera Düdüklü Tencere 2.690 TL

  • Emsan 5 Parça Servis Seti 199 TL

  • Emsan Emaye Büyük Sos Tavası 399 TL

  • Paşabahçe Invitation Oval Servis Kayık Tabak 129 TL

  • 6'lı Paşabahçe Frezya Kase 169 TL

  • 6'lı Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 199 TL

  • 3'lü Desenli Emaye Saklama Kabı 749 TL

  • Desenli Emaye Tencere 499 TL

  • Desenli Emaye Sos Tavası 349 TL

  • Renkli Cam Termos 299 TL

  • Desenli Mug Termos 199 TL

  • 3'lü Rooc Çok Amaçlı Bıçak Seti 199 TL

  • 3'lü Rooc Bambu Kesme Tahtası 269 TL

  • 3'lü Tırtıklı Meyve Bıçağı Seti 100 TL

  • Bambu Yuvarlak Pizza Sunum Tahtası 199 TL

  • Pirge Soyacak 199 TL

  • Kapaklı Boncuk Sürahi 100 TL

Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 4.490 TL

Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 4.490 TL

  • Paşabahçe Frigo Saklama Kabı 129 TL

  • 3'lü Paşabahçe Tokio Kase 119 TL

  • 3'lü Rakle Gold Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 349 TL

  • 3'lü Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 249 TL

  • 3'lü Rakle Gold Rimli Su Bardağı 199 TL

  • 4'lü Supla Çeşitleri 199 TL

  • Sunum Tabağı Çeşitleri 149 TL

  • Pötikare Lüks Masa Örtüsü 149 TL

  • Minderli Piknik Seti 199 TL

  • 4'lü Peçete Yüzüğü 149 TL

  • Luminarc Temperli Fırın Kabı 199 TL

  • 100x140 cm PVC Masa Örtüsü 100 TL

  • 140x140 cm PVC Masa Örtüsü 119 TL

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Grundig KVA 7230 Delisia Coffee Espresso Makinesi 15.999 TL

Grundig KVA 7230 Delisia Coffee Espresso Makinesi 15.999 TL

  • Grundig TCM 7061 D İndüksiyonlu Türk Kahve Makinesi 7.699 TL

  • Grundig TKM 1342 G Tradisia Türk Kahve Makinesi 1.999 TL

  • Grundig TM 4454 G Cam Hazneli Çay Makinesi 2.999 TL

  • Grundig HD 7880 Dokunmatik Saç Kurutma Makinesi 1.499 TL

  • Grundig KB422651 Kişisel Blender 1.999 TL

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU Klima 30.999 TL

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU Klima 30.999 TL

  • Samsung DW60DG550FSR 5 Programlı Bulaşık Makinesi 21.499 TL

  • Electrolux EW6F2282T 600 Serisi SensiCare 8 Kg Çamaşır Makinesi 19.999 TL

  • Simfer 55SFV6B 55' 140 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Vidaa Smart LED TV 16.999 TL

  • Simfer ICQN 32FS3N 32' 82 Ekran Uydu Alıcılı LED HD Televizyon 5.999 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın