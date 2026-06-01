Uykunuzu Alsanız da Yorgun Kalkıyorsanız Dikkat: Stanford Uzmanlarından Hayatınızı Değiştirecek 1 Saat Kuralı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.06.2026 - 12:02
Sabah saatlerinde alarmı defalarca ertelemekten ve yataktan sürünerek çıkmaktan yoruldunuz mu? Yeterince uyuduğunuzu düşünseniz bile güne bitkin başlıyorsanız, sorunun kaynağı uyku eksikliği değil, doğrudan başucunuzdaki telefonunuz olabilir. Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların desteklediği basit ama sarsıcı bir sabah rutini değişimiyle, gün boyu enerjik ve motive kalmanın bilimsel formülünü açıklıyoruz.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=nm1Tx...
Yatağa erken girmenize rağmen sabahları gözlerinizi açmakta zorlanıyor ve günün geri kalanını sürekli bir uyku haliyle geçiriyorsanız, uyandığınız ilk saniyelerde yaptığınız kritik bir hata tüm enerjinizi emiyor olabilir.

Birçok kişi yorgunluğun sebebini uykusuzluğa veya yoğun strese bağlasa da, bilim insanları asıl tehlikenin sabahları gözümüzü açar açmaz ekrana bakmak olduğunu vurguluyor. Özellikle beynin uyku ile uyanıklık arasında geçiş yaptığı ve 'uyku ataleti' adı verilen bu hassas anlarda dijital ışığa maruz kalmak, gün boyu sürecek bir motivasyon çöküşünün temelini atıyor. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ünlü nörobilimci Dr. Andrew Huberman'ın araştırmaları ve klinik bulgularına göre, uyanır uyanmaz sosyal medyada gezinmek, haber okumak veya e-postaları kontrol etmek, beynin ödül mekanizmasını doğal olmayan bir şekilde uyarıyor. Karar verme ve dürtü kontrolünden sorumlu olan prefrontal korteksin en savunmasız olduğu bu anlarda beyni adeta bir bilgi ve dopamin bombardımanına tutmak; ilerleyen saatlerde ciddi odaklanma sorunlarına, erteleme alışkanlığına ve derin bir zihinsel tükenmişlik hissine yol açıyor.

Bu dijital yorgunluk döngüsünü kırmak ve bedenin doğal ritmini yeniden bulmasını sağlamak için uzmanların önerdiği çözüm ise oldukça net:

Uyandıktan sonraki ilk bir saat boyunca telefon, tablet veya bilgisayar ekranından kesinlikle uzak durmak. Biyolojik saati sıfırlayan bu yöntemin en kritik ikinci adımı ise, ekranlardan uzak kalınan bu süreyi doğrudan gün ışığı ile değerlendirmekten geçiyor. Dr. Huberman, sabah uyanır uyanmaz dışarı çıkarak veya doğrudan açık bir pencereden gün ışığı almanın, insan bedeni için yapılabilecek en güçlü sağlık yatırımlarından biri olduğunu belirtiyor. Güneş gözlüğü takmadan (numaralı gözlük veya lens kullanımında bir sakınca bulunmuyor) sadece 5 ile 10 dakika arasında doğal ışığa bakmak, vücudun ritmini mükemmel bir şekilde ayarlıyor. Havanın bulutlu olduğu günlerde ise bu süreyi 20-30 dakikaya çıkarmak gerekiyor.

Bu kısacık sabah ritüeli, bedeni doğal ve sağlıklı bir şekilde uyandıran kortizol hormonunun en doğru zamanda salgılanmasını sağlarken, aynı zamanda mutluluk ve odaklanma ile ilişkili olan dopamin ve serotonin seviyelerini de zirveye taşıyor. Sabahın ilk saatlerinde dijital ekranların yaydığı yapay mavi ışık yerine doğanın kendi ışığına yönelmek, zihni koyu bir filtre kahveden çok daha etkili ve kalıcı bir şekilde açıyor. Üstelik sabahları alınan bu doğal ışık, sadece gündüz enerjisini artırmakla kalmıyor, vücudun melatonin üretimini düzenleyerek gece uykusunun kalitesini de inanılmaz ölçüde artırıyor. Beyne uyanması için kendi biyolojik hızında zaman tanımak, güne çok daha zinde, üretken ve stresten tamamen arınmış bir başlangıç yapmanın en güvenilir yolu olarak öne çıkıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
