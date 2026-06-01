Ne Antalya Ne İstanbul: UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki İlçemize Turistler Akın Etti

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 12:25
Kurban Bayramı'nın dokuz günlük tatilini fırsat bilenler, hem tarihi hem de turistik yerlere akın etti. Bu yerlerden birisi de UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu oldu. Karabük'ün ilçesi Safranbolu, özellikle bayramın son gününde resmen doldu taştı. 

Osmanlı döneminden izler taşıyan yapıları ve korunmuş tarihi dokusuyla Safranbolu, herkesin favorisi oldu.

Safranbolu, “En iyi korunan 20 kent” arasında gösteriliyor.

Karabük’ün tarihi ilçesi Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Safranbolu, tarihi hanları, hamamları, camileri, köprüleri ve konaklarıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Çevre illerden gelen ziyaretçiler, hem tarihin tadını hem de yöresel lezzetlerin tadını çıkarıyor.

Bu durum, bayram tatilinde de farklı olmadı. Özellikle tarihi Safranbolu simitçisinin önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Ziyaretçiler meşhur Safranbolu simidini alabilmek için dakikalarca sıra bekledi.

Bayram yoğunluğu, akşam saatlerine kadar devam etti.

Safranbolu, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde pek çok turisti ağırladı. Bayram tatilinin son gününde de devam eden ziyaretçi hareketliliği, akşam saatlerine kadar sürdü. Yaşanan yoğunluk, Safranbolu’nun turizmdeki güçlü cazibesini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Safranbolu'ya gelen turistler, hem kendileri hem de sevdikleri için alışveriş yaptı. Tarihi çarşı esnafı Hüsnü Özdemir, bayram tatilinin beklentilerin üzerinde geçtiğini belirterek, uzun süredir durgun olan işlerin yeniden hareketlendiğini söyledi. Özdemir, “Esnafın yüzü güldü, çarşı yeniden canlandı. Bu yoğunluk hem bizler hem de ilçe ekonomisi için sevindirici” dedi.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
