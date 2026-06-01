Diş Hekimleri Açıkladı: Dişleri Beyazlatmak İçin Bu İki Sebzeyi Çiğneyin

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 12:30
Göz kamaştıran, inci gibi dişlere sahip olmak modern dünyanın en büyük takıntılarından biri haline geldi. Yapılan araştırmalar, insanların neredeyse yarısının (%42) kusursuz bir beyazlığı diğer tüm ağız sağlığı kriterlerinin önüne koyduğunu gösteriyor. Süpermarket rafları 'beyazlatıcı' vaatlerle dolu diş macunlarıyla dolup taşarken, uzmanlar pahalı tedavilere yönelmeden önce çok daha doğal ve masrafsız bir yönteme dikkat çekiyor: Doğru beslenme ve basit mutfak alışkanlıkları.

Diş Hekimi Toby Hancock, dişlerdeki renk değişiminin şifrelerini çözerken, lekeleri önlemenin ve beyazlığı korumanın yolunun aslında tabağımızdan geçtiğini belirtiyor.

Dişlerdeki renk kaybı temelde ikiye ayrılıyor:

  • İçsel Lekeler: Genetik rahatsızlıklar (amelogenesis imperfecta gibi) veya kullanılan ilaçlar nedeniyle dişin iç yapısından kaynaklanan renk değişimleri.

  • Dışsal Lekeler: Tamamen yaşam tarzımızla ilgili olan; sigara kullanımı, yetersiz ağız hijyeni ve tükettiğimiz besinlerden kaynaklanan yüzey lekeleri.

Porselen bir tabak ile diş minesinin mikro yapısı birbirine çok benzer. Dolayısıyla mutfakta temizlemekte zorlandığınız her yemek, dişleriniz için de birer tehlikedir.

En büyük suçluların başında tanen içeren kırmızı şarap, çay ve özellikle diş yüzeyine sıkıca tutunan espresso geliyor.

Bunun yanı sıra cola gibi renklendirilmiş içecekler, pancar, balzamik sirke, koyu renkli meyveler, domates ve soya sosu da güçlü pigmentleri nedeniyle dişlerin beyazlığını gölgeliyor. Baharatlar arasında ise en agresif leke bırakıcı olarak zerdeçal öne çıkıyor.

Yemeklerden hemen sonra diş fırçalamak en ideal çözüm olsa da, dışarıdayken bu her zaman mümkün olmuyor. Diş Hekimi Hancock, bu durumlarda hayat kurtaracak bazı gıda tüyları veriyor:

  • Doğal Zımparalar: Çiğ havuç veya kereviz sapı gibi sert yiyecekleri ısırmak, diş yüzeyindeki plağı adeta kazıyarak temizler.

  • Peynir Kalkanı: Diş izinizin çıkacağı sert peynirler diş temizliğinde harika iş çıkarır. Ancak eriyen, yapışkan peynirlerden uzak durmalısınız; çünkü bunlar temizlemek yerine dişinize yapışır.

  • Meyve Uyarısı: Sağlıklı olsalar da asitli meyveleri tüketirken dikkatli olunmalıdır. Asit, dişin koruyucu dış tabakasına zarar vererek lekelenmeyi daha da kolaylaştırabilir.

Diş hekimlerine göre pürüzsüz ve iyi cilalanmış bir çay fincanı nasıl leke tutmuyorsa, temiz ve bakımlı bir diş minesi de lekeleri o kadar zor tutar.

İşte gülüşünüzü koruyacak, uygulaması kolay ve masrafsız alışkanlıklar:

  • Kahve veya çay keyfiniz biter bitmez ağzınızı hemen suyla çalkalamayı alışkanlık haline getirin.

  • Koyu renkli soğuk içecekleri dişlerinize temas ettirmeden tüketmek için pipet tercih edin.

  • Çay ve kahvenize süt eklemek, leke yapıcı etkilerini hafifletir.

  • Kırmızı şarap içtiğiniz bir akşamı, bir kadeh beyaz şarapla sonlandırın. Beyaz şaraptaki asitler, kırmızı şarabın bıraktığı lekeleri çözmeye yardımcı olacaktır.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
