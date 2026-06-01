Tuvalet Rezervuarına Plastik Şişe Koyun Çağrısı Yapıldı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 11:09
Küresel kuraklık riskinin arttığı ve faturaların yükseldiği günümüzde, evlerde tüketilen kaynakları korumak her zamankinden daha kritik bir hale geldi. Beş kişilik bir ailenin sadece banyoda ne kadar su harcadığı duş süresine, diş fırçalama alışkanlıklarına ve tuvalet rezervuarlarının büyüklüğüne göre değişiyor. Özellikle eski tip, yaklaşık 26 litrelik (7 galon) büyük tuvalet depolarına sahip evlerde, sadece sifon çekmek günde ortalama 1500 litreye (400 galon) yakın su tüketimine yol açabiliyor. Ancak evde uygulanacak çok basit bir yöntem, faturalarda ve su kullanımında gözle görülür bir fark yaratıyor.

Uzmanlar, evdeki su tüketimini azaltmak için basit bir plastik şişeden yararlanılabileceğini belirtiyor.

Sistemin çalışma mantığı tamamen fizik kurallarına, yani suyun yer değiştirme prensibine dayanıyor.

Yaklaşık 590 ml'lik boş bir plastik şişe suyla doldurularak tuvalet rezervuarının (su haznesinin) içine yerleştiriliyor. Bu şişe hazne içinde sabit bir yer kapladığı için, sifon çekildikten sonra dolum mekanizması (regülatör) içeriye normalden daha az su alarak erkenden kapanıyor. Şişe sifon esnasında hiçbir zaman boşalmadığı için, depoda sürekli olarak yeniden doldurulması gerekmeyen sabit bir hacim yaratılmış oluyor.

İlk bakışta yarım litrelik bir su şişesinin büyük bir fark yaratmayacağı düşünülebilir.

Ancak günlük kullanım sıklığı hesaba katıldığında ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcı.

Beş kişilik bir ailede, her bireyin günde ortalama 6 kez sifon çektiği varsayıldığında, bu küçük yöntem sayesinde günde yaklaşık 17 litreden (4,5 galon) fazla suyun boşa akması engelleniyor. Bu da tek bir hanede yıllık 6 bin 400 litreden (1700 galon) fazla suyun tasarruf edilmesi anlamına geliyor.

Plastik şişe yöntemi uygulanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor:

  • Küçük Rezervuarlar İçin: 590 ml'lik küçük şişeler, alanı dar olan modern ve küçük rezervuarlar için ideal bir ölçü sunuyor.

  • Büyük Rezervuarlar İçin: Eski ve geniş hacimli depolarda, tuvaletin sifon performansını olumsuz etkilemeyecek şekilde 2 litrelik büyük şişeler de kullanılabiliyor.

  • Çoklu Kullanım: Daha fazla tasarruf denemesi yapmak isteyenler, geniş depolara birden fazla küçük şişe yerleştirmeyi de tercih edebiliyor.

Gelecek nesiller için doğal kaynakları korumanın ve ev bütçesini rahatlatmanın yolu her zaman büyük yatırımlardan geçmiyor. Günlük rutinlerde yapılacak bu tarz küçük ve pratik değişiklikler, çevre üzerinde devasa olumlu etkiler yaratabiliyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
