Virginia Evans'ın Ödüllü "Muhabbet" Kitabından Alıntılar

“Mektupların bazılarını karışık duygularla tekrar tekrar okudum. Bir yandan beni o zamana geri götürdüler ve bu çok güzel bir duyguydu.” “Tam olarak nostalji diyemem, daha çok rahatlamak gibi bir şeydi. O zamanki halimize duyduğum sempatiydi belki.”

“Dünya bu kadar küçüldüğüne ve herkes bir o yana bir bu yana gittiğine göre hepimiz her şeyden biraz içeren hazır karışımlar değil miyiz?” “İnsan, insandır. Ünlü ya da değil.”

“Birbirimize tutunabilir miydik? Bunu hep merak ettim.” “Elimizden geleni yaptık. Yetmedi.”

“Şimdi ölüm döşeğindeyken her şey eskisinden daha basit görünüyor. Yaşamaktan bahsediyorum.” “Paralel evren diye bir şey yok. ‘Şöyle olsaydı böyle olurdu’ demek anlamsız.”

“İletişime kıymet verilmesi gerektiğine inanıyorum.” “Unutma: Kelimeler, özellikle de yazılı olanlar ölümsüzdür.”

“Fakat insan hayatını sayfalara emanet etmişse az önce tarif ettiğim trajedi gerçekleşmez. Düşünün bir…” “İnsanın başkalarına gönderdiği mektuplar, karşılığında aldığı cevaplar, muhteşem bir yapbozun parçaları gibi, hatta daha iyi bir benzetmeyle uzun bir zincirin halkaları gibidir.”