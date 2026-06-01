Haberler
Yaşam
Turistlerin Şikayet Ettiği İstanbul Taksicileri Uluslararası Sorun Haline Geldi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.06.2026 - 12:26
Türkiye doğası, tarihi yerleri ve yüksek konaklama kapasitesiyle her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turist ağırlıyor. Son yıllarda artan uluslararası etkinlikler sayesinde pek çok turist hem o etkinliğe katılıp hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Ancak sosyal medya ve diğer turist geri bildirimlerine bakıldığında turistler en çok taksicilerden şikayetçi. Son günlerde İstanbul'da kısa aralıklarla gerçekleşen Kanye West, Travis Scott ve UEFA Avrupa Ligi final maçına gelen pek çok turist taksicilerle büyük sorunlar yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapora göre Türkiye'deki taksiciler dolandırıcılık konusunda açık ara birinci sırada.

Geçtiğimiz haftalarda The Independent, seyahat sigortası şirketi AllClear’ın Reddit verilerine dayalı analizini yayımladı. Türkiye, taksi dolandırıcılığı şikayetlerinde açık ara birinci sırada yer aldı. Şikayetler sıralandığında ikinci sıradaki Hindistan'a neredeyse iki kat fark attı.

Alışkın olduğumuz bir skandal bu kez ABD'li bir yayıncının başına geldi.

Travis Scott etkinliğinin ardından geç saatlerde oteline dönmek için araç arayan fenomen isim Auger 200 ila 300 lira arasında tutması gereken mesafe için taksi şoförünün fırsatçılığıyla karşılaştı. Şoför 50 euro (yaklaşık 2.675 TL) talep edince kabul etmek zorunda kaldı. Sonrasında ünlü yayıncının banka hesabından tam 136 euro, yani Türk lirası karşılığıyla yaklaşık 7.300 TL çekildiği anlaşıldı. Binlerce kişi bu skandalı canlı takip etti.

Pek çok kişi bu tip olayların ülkenin imajı açısından kötü olduğunda hemfikirken ceza ve yaptırımların ağırlaşması gerektiğini savundu.

Ancak Auger'in başına gelenler ilk değil.

Bir İngiliz cerrah Ayrılık Çeşmesi'nden Balmumcu'ya 2559 lira ödediğini üstelik %12 yasal olmayan ücret eklediğini ve çift ücretlendirme yaptığından şikayetçiydi. Pek çok taksicinin bilinmeyen yollardan dolandırması konusunda pek çok turistle benzer şikayetleri paylaştı.

Bir Hollandalı ise Auger'i dolandıran taksicinin tutuklanması gerektiğini savundu.

Ülkenin pek çok noktasını ziyaret edip hayran olan turistlerin pek çoğu da taksiciler yüzünden ikinci planlarını iptal etmiş durumda.

TikTok, Instagram, X, Reddit gibi platformlarda "Turkish taxi scam" konusu altında binlerce yorumluk tartışmalar dönüyor.

Şimdiye kadar 40 ülke gezdiğini belirten bir turist ise İstanbul taksicilerinin gördüğü en kaba şöförler olduğunu belirtiyor.

Ayrıca ülke çapındaki fırsatçılık ve dolandırıcılıktan yakınıyor.

Bu kötü şöhret İstanbul ile sınırlı da değil.

Ohhhh, havaalanından otele 70 euroya kazıklandım. En kötüsü onlar. “Daha fazla yok” dedim, 90 ya da 100 euro istiyordu! Berbat küçük bir arabaydı… Tam dolandırıcılar. Bir daha asla İstanbul’a gitmem. Orada çok kötü hislerim var… Adamlar seni takip ediyor, otelinin önünde bekleyip turlara çıkarmaya çalışıyorlar. Asla bir daha olmaz ama Yalıkavak’ı gerçekten beğendim.

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

'Bir Türk taksi şoförü benden 4 kat fazla ücret almak istedi, ama arabasına binmeden önceydi. Bu yüzden sıraya geri gidip onu herkese gösterdim, hiç mutlu olmadı.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
