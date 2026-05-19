article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Avrupa Ligi Finali İçin İstanbul'a Gelen İngiliz Taraftar Taksicilerden Yakındı

Avrupa Ligi Finali İçin İstanbul'a Gelen İngiliz Taraftar Taksicilerden Yakındı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.05.2026 - 21:49

Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı için pek çok İngiliz taraftar İstanbul'a geldi. Finale çıkan Aston Villa taraftarlarının önemli bir çoğunluğu gördükleri misafirperverlikten memnun olsa da taksicilerden şikayetçi. Bir taraftar ise taksicinin kendisini dolandırdığını öne sürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aston Villa Updates isimli hesabı yöneten İngiliz taraftarın paylaşımı şu şekilde:

Aston Villa Updates isimli hesabı yöneten İngiliz taraftarın paylaşımı şu şekilde:

Size verebileceğim en büyük tavsiyelerden biri.

TÜM taksileri rezerve etmek için Uber uygulamasını kullanın.

2.3 millik (3.7 km) bir yolculuktu, sarı taksi şoförü benden 3200 Lira, yani yaklaşık 75 pound talep etmeye çalıştı.

Eve dönüşte aynı yolculuk Uber'da £9.50 tuttu.

Sarı taksiler turistlere yönelik dolandırıcılıklarıyla meşhur ve ne yazık ki bugün oğlumla birlikteyken zahmet ve drama yaşamamak için buna kandım.

Dev finalde Aston Villa'nın rakibi Almanya'dan Freiburg.

Dev finalde Aston Villa'nın rakibi Almanya'dan Freiburg.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla 2025-26 sezonunda Avrupa'nın en büyük ikinci kupası sahibini bulacak. Aston Villa'da forma giyen Tammy Abraham sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş forması terletmişti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın