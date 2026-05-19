Üreticinin Yüzü Güldü: Geçen Yılın 4 Katı Ürün Alınca Hasadı Göbek Atarak Yaptılar!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 21:07

Geçtiğimiz sene yaşanan don olayları, neredeyse bütün meyve ağaçlarını etkilemiş ve pazar tezgahlarında ürün çeşitliliği azalmıştı. Bu sene etkili olan yağışlar ise tam tersine verimliliği artırdı.

Bursa İznik'te sezonun ilk erik hasadı da davul zurna eşliğinde yapıldı! Erikte rekolte geçen yıla göre 4 katına ulaşmış durumda.

Erik hasadını göbek atarak yaptılar!

Geçtiğimiz sezon don sebebiyle yok yılı yaşanmış ve vatandaşlar pazar tezgahlarında eriğe el sürememişti. Bu sene ise erikte bolluk yılı yaşanıyor. Mevsim yağışlarının bol düşmesi ve don yaşanmaması nedeniyle rekoltede artışlar yaşandı. Erikte rekolte geçen yıla göre 4 katına ulaşmış durumda!

Bu duruma en sevinen bölgelerden birisi de Bursa, İznik oldu. Türkiye'nin en verimli ovalarının arasında gösterilen İznik Gölü kıyısındaki İznik ovasında 11 bin dekar alanda erik üretimi yapılıyor.

Pazarda eriğin kilosunun 100 ile 120 TL bandında satılması bekleniyor.

İlk hasadı tarlasında davul zurna eşliğinde yapan Mehmet Sevim, 'Rekoltede bu seneki 4 kat artış neredeyse bize göbek bile attırdı. Sezon çok verimli geçiyor. İnşallah bu şekilde tamamlarız. Geçen yıla oranla bu sene rekolte 4 kat arttı. Bunun sebebi ovaya düşen yağışlar ve don olmayışı' dedi. 

İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar ise bölgede geçen yıl donlar sebebiyle mahsulün çok eksik olduğunu geçen sene yüzde 15'lerde verim aldıklarını ifade etti.

Tarladan kilosu 80 TL'ye kabzımalların aldığı eriğin kilosunun pazarda 100 ile 120 TL arasında satılması öngörülüyor. Benzer durumların, kiraz, elma, vişne, kayısı ve diğer meyvelerde de yaşanması bekleniyor. Özellikle geçen sene yaşanan don olayının ardından bu sene halkın meyveye 'doyacağı' düşünülüyor. 

Üretici ve aynı zamanda meyve tüccarı Cumhur Şansal Yalçın da sezonun iyi başladığını belirtiyor ve 'Umarım tüm çiftçilerimiz için bol kazançlı bir yıl olur' diyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
