Üreticinin Yüzü Güldü: Geçen Yılın 4 Katı Ürün Alınca Hasadı Göbek Atarak Yaptılar!

İlk hasadı tarlasında davul zurna eşliğinde yapan Mehmet Sevim, 'Rekoltede bu seneki 4 kat artış neredeyse bize göbek bile attırdı. Sezon çok verimli geçiyor. İnşallah bu şekilde tamamlarız. Geçen yıla oranla bu sene rekolte 4 kat arttı. Bunun sebebi ovaya düşen yağışlar ve don olmayışı' dedi.

İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar ise bölgede geçen yıl donlar sebebiyle mahsulün çok eksik olduğunu geçen sene yüzde 15'lerde verim aldıklarını ifade etti.

Tarladan kilosu 80 TL'ye kabzımalların aldığı eriğin kilosunun pazarda 100 ile 120 TL arasında satılması öngörülüyor. Benzer durumların, kiraz, elma, vişne, kayısı ve diğer meyvelerde de yaşanması bekleniyor. Özellikle geçen sene yaşanan don olayının ardından bu sene halkın meyveye 'doyacağı' düşünülüyor.

Üretici ve aynı zamanda meyve tüccarı Cumhur Şansal Yalçın da sezonun iyi başladığını belirtiyor ve 'Umarım tüm çiftçilerimiz için bol kazançlı bir yıl olur' diyor.