Tarkan'dan Yeni Şarkı Müjdesi: "Güzellikler Geliyor" Diyerek Paylaştı!

İnci Öztürk
19.05.2026 - 20:30

Türkiye, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanınca herkesin aklında aynı melodi çalmaya başladı: 'Bir Oluruz Yolunda!' Maçların tarihleri yaklaştıkça Tarkan'dan yeni bir Marş müjdesi gelip gelmeyeceği de merakla bekleniyor. 

Tarkan, yeni bir marş çıkarıp çıkarmayacağı sorusunu yanıtladı ve 'yenisini yazmak gibi bir niyetim, düşüncem yok.' dedi. 

Neyse ki Tarkan'dan 'yazın hiti' müjdesi de geldi.

Dünya Kupası heyecanı sürerken herkesin aklında tek bir marş dönüyor: Bir Oluruz Yolunda!

A Milli Futbol Takımımız, tam 24 yıl sonra ülkemize yeniden Dünya Kupası heyecanını yaşattı. Ülkemize gelen futbol havasıyla birlikte 'Bir Oluruz Yolunda' sözleri de yeniden akıllarımıza geldi. Daha doğrusu, aklımızdan hiç çıkmamıştı!

Maçların yaklaşmasıyla birlikte herkesin aklında şu soru belirdi: “Yeni milli takım marşımız ne olacak?' Elbette bu sorunun yanıtını kendinde gören şarkıcılarımız taşın altına elini koydu ve sırayla yaptıkları marşları paylaştılar. 

Edis, Semicenk, Sinan Akçıl, Rafet El Roman, Oğuzhan Koç... Peki ya Tarkan?

"Tarkan Milli Takım Marşı Çıkaracak mı?" sorusunun cevabı merak edilirken Tarkan'dan heyecanlandıran bir stüdyo paylaşımı geldi.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği konserlerle milyonları sevindiren Tarkan, uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında kullandığı ifadeler ise şöyle;

'Merhabalar canlarım✌️

Biliyorum özleştik.

Unutmayın ❤️❤️’e karşı.

Hep aklımdasınız.

Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda. Güzellikler geliyor 😉🎼🎶

Önümüzdeki yazımızın daha iyi geçmesine biraz katkım olursa ne mutlu bana😘'

Fakat hemen sevinmeyin! "Bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil" 🥲

Tarkan'ın bu sözlerinden sonra heyecanlandıysanız durun! Paylaşımın devamı da var;

'Not:

Bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil bu arada.

“Bir oluruz yolunda” gibi bir marş yazmışım bir kere ve yenisini yazmak gibi bir niyetim, düşüncem de yok.

En azından kendi adıma gerekli bulmuyorum böyle bir şeyi.

Ha kimileri buna katılır yada katılmaz, başkaları yenisini yazmanın gerekli olduğunu düşünür yada düşünmez, benim marşım kullanılır yada kullanılmaz v.b. şeylerle de kafayı hiç yormam.

Milli takımımız başarılarıyla bizleri mutlu etsinler, gururlandırsınlar ve tek yürekte buluştursunlar yeter bana.

Marştı, şarkıydı filan bunların hepsi küçük bir detay sadece.

O gün geldiğinde yazılmış bütün marşlar çalsın hatta.

El ele kutlayalım milli takımın başarısını.

Yani sözde değil, kalpte “bir olalım” milli takımın yolunda 😉'

Yani anlayacağınız Tarkan milli takım şarkısı çıkarmasa da yine Tarkanlığını yaptı ve güzel sözleriyle bizim kalbimizi çalmayı başardı! ❤️ 🇹🇷 

Yeni şarkıyı da heyecanla bekliyoruz doğrusu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
