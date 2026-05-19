Türklerin En Çok Gittiği Ülkelerden Biri: Turist Sayısı Yüzde 28 Arttı!

Turizm Ajansı'nın Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin verilerinden aktardığı habere göre, Rusya'yı ziyaret eden yabancılar arasında zirveye Çin yerleşti. İlk üç ayda Çin’den gelen ziyaretçi sayısının 154 bini geçtiği kaydedildi. Bu durumda özellikle iki ülke arasındaki vizesiz seyahat sisteminin etkili oldu. Çinli turistler özellikle Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere büyük şehirlere ilgi gösterdi.

Listede Türkmenistan ikinci sıraya yerleşti. Yabancı turist sayısında Türkmenistan 20 bin 500 ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye ise üçüncü oldu. Ülkemizden yaklaşık 17 bin turist, Rusya'yı ziyaret etti. İlk üçün ardından listenin devamında Suudi Arabistan ve Hindistan yer alıyor. Bu ülkelerden gelen ziyaretçiler ise daha çok alışveriş ve kültürel turizme yöneliyor.