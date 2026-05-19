Türklerin En Çok Gittiği Ülkelerden Biri: Turist Sayısı Yüzde 28 Arttı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 19:36

Rusya turizminde 2026 yılının ilk çeyreğine ait veriler paylaşıldı. Turizm Ajansı, Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin verilerinden derlediği bilgileri aktardı. Buna göre, yabancı ziyaretçi sayısında artış yaşanırken Türkiye’nin ilk üçte yer aldığı bir tablo karşımıza çıktı.

Türkiye, Rusya'yı ziyaret eden yabancı turistler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Turizm Ajansı'nın Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin verilerinden aktardığı habere göre, Rusya'yı ziyaret eden yabancılar arasında zirveye Çin yerleşti. İlk üç ayda Çin’den gelen ziyaretçi sayısının 154 bini geçtiği kaydedildi. Bu durumda özellikle iki ülke arasındaki vizesiz seyahat sisteminin etkili oldu. Çinli turistler özellikle Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere büyük şehirlere ilgi gösterdi.

Listede Türkmenistan ikinci sıraya yerleşti. Yabancı turist sayısında Türkmenistan 20 bin 500 ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı. 

Türkiye ise üçüncü oldu. Ülkemizden yaklaşık 17 bin turist, Rusya'yı ziyaret etti. İlk üçün ardından listenin devamında Suudi Arabistan ve Hindistan yer alıyor. Bu ülkelerden gelen ziyaretçiler ise daha çok alışveriş ve kültürel turizme yöneliyor.

Rusya, Türk vatandaşlarından vize istiyor mu?

2019 yılında alınan karar neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti siyah (diplomatik), yeşil (hususi) ve gri (hizmet) pasaport sahipleri maksimum 30 güne kadar yapacakları Rusya seyahatleri için vizesiz giriş hakkına sahiptir. 

Ancak bordo (umumi) pasaport sahipleri, Rusya vizesi almak zorundadır. Rusya'da uygulanan turist vizesi, maksimum 30 günlük seyahatleriniz için tek veya çift girişli olarak alınabilir. Bu vize sayesinde Rusya Federasyonu sınırları içinde en çok 2 giriş yaparak toplamda 30 gün serbest dolaşım yapabilirsiniz. Ayrıca Rusya'da Ticari Vizeler ile İş ve Fuar Ziyareti Vizeleri, Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti Vizesi, Öğrenci Vizesi, İnsani Vize, Çalışma Vizesi ve Transit Vize türleri bulunur.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
