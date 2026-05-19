Büyükada Açıklarında Görüntülendi: Deniz Tavşanı ve Anemon Heyecan Yarattı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 18:55

Marmara Denizi, Karadeniz'i Ege'ye ve Akdeniz'e bağlayan bir iç denizdir. Ticari ve jeopolitik açıdan oldukça önemli olan Marmara, aynı zamanda sualtında da oldukça zengindir.

İstanbul Büyükada ve çevresindeki sualtı yaşamı, zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Marmara Denizi'nin derinliklerine yapılan dalışlarda mercan kayaları, vatozlar, ıstakozlar, deniz tavşanları ve pek çok su canlısı görüntülendi.

Marmara'nın altında bambaşka bir hayat devam ediyor.

Fotoğraflar: AA

İstanbul Büyükada ve çevresindeki sualtı yaşamı, Marmara Denizi’nin derinliklerinde süren renkli ekosistemi gözler önüne serdi. Bölgede yapılan dalışlarda, mercan kayalıklarının arasındaki balıklar görüntülendi. Ayrıca vatozların, ıstakozların, yengeçlerin, deniz tavşanlarının ve anemonların yaşadığı yerler görüntülendi. Marmara'nın kalabalığına rağmen, denizaltındaki yaşamın oldukça zengin olduğu görüldü.

Mercan kayalıkları, Marmara'nın zengin sualtı ekosistemine ev sahipliği yapıyor.

Yapılan dalışlarda, mercan resiflerinden nadir görülen deniz yıldızlarına, farklı balık türlerinden endemik deniz çayırlarına kadar pek çok canlı türü aynı karede görüntülendi. Bu görsel şölen, Marmara Denizi'nin kirlilik baskısına rağmen dirençli bir ekosisteme sahip olduğunu kanıtlarken, doğaseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. AA'nın yayınladığı fotoğraflar sayesinde, Marmara'nın görünmeyen yüzü ortaya çıkmış oldu.

Dalış tutkunları, bölgedeki sualtı yaşamının korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği için çevre temizliği ve bilinçli dalış faaliyetlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Büyükada ve çevresi, hem profesyonel dalgıçların hem de sualtı fotoğrafçılarının uğrak noktaları arasında yer almaya devam edecek.

Bölgeyi keşfeden dalış tutkunları ve deniz biyologları, bu eşsiz yaşam alanının pamuk ipliğine bağlı olduğu konusunda hemfikir. Uzmanlar şu noktalara özellikle dikkat çekiyor:

  • Ekolojik Sürdürülebilirlik: Marmara’nın kendi kendini yenileyebilmesi için deniz ekosisteminin dış müdahalelerden korunması şart.

  • Çevre Temizliği Seferberliği: Dipte biriken plastik atıklar ve hayalet ağlar, görüntülenen bu canlı yaşamı için en büyük tehdidi oluşturuyor.

  • Bilinçli Dalış Kültürü: Sualtı turizminin bir yıkıma dönüşmemesi için sadece profesyonel ve çevreye duyarlı dalış faaliyetlerinin teşvik edilmesi gerekiyor.

Dalış ekipleri, bu görüntülerin sadece birer anı olarak kalmaması için acil önlem alınması çağrısında bulunuyor. Denizlerimizin korunması için toplumsal bilincin artırılması ve sualtındaki bu hassas dengenin korunması, sadece Marmara için değil, tüm Türkiye’nin deniz mirası için hayati bir önem taşıyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
