Büyükada Açıklarında Görüntülendi: Deniz Tavşanı ve Anemon Heyecan Yarattı!

Bölgeyi keşfeden dalış tutkunları ve deniz biyologları, bu eşsiz yaşam alanının pamuk ipliğine bağlı olduğu konusunda hemfikir. Uzmanlar şu noktalara özellikle dikkat çekiyor:

Ekolojik Sürdürülebilirlik: Marmara’nın kendi kendini yenileyebilmesi için deniz ekosisteminin dış müdahalelerden korunması şart.

Çevre Temizliği Seferberliği: Dipte biriken plastik atıklar ve hayalet ağlar, görüntülenen bu canlı yaşamı için en büyük tehdidi oluşturuyor.

Bilinçli Dalış Kültürü: Sualtı turizminin bir yıkıma dönüşmemesi için sadece profesyonel ve çevreye duyarlı dalış faaliyetlerinin teşvik edilmesi gerekiyor.

Dalış ekipleri, bu görüntülerin sadece birer anı olarak kalmaması için acil önlem alınması çağrısında bulunuyor. Denizlerimizin korunması için toplumsal bilincin artırılması ve sualtındaki bu hassas dengenin korunması, sadece Marmara için değil, tüm Türkiye’nin deniz mirası için hayati bir önem taşıyor.