Erkekler Neden Alışveriş Sevmez? Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz “Bilimsel Olarak" Açıkladı

Kadın ve erkeklerin günlük hayattaki pek çok davranışı, evrimsel süreçler ve beyin yapılarındaki işlevsel farklılıklarla açıklanabiliyor. Bu farklılıkların en net gözlemlendiği alanlardan biri de şüphesiz alışveriş alışkanlıklarıdır. Çoğu zaman toplumsal bir klişe ya da şaka konusu olarak ele alınan 'mağaza kapısında bekleyen erkekler' imajı, aslında arka planında biyolojik ve psikolojik bir enerji yönetimini barındırıyor.

Moleküler biyolog Tonguç Gündüz, ilişkilerde erkeklerin kadınlarla birlikte alışveriş yapmaktan neden uzak durduğunu ve mağaza kapılarında beklemeyi tercih ettiğini nörolojik ve evrimsel temellerle ele aldı. Kadın ve erkek beyninin karar alma mekanizmaları arasındaki bu çarpıcı farkları ortaya koyan analiz, erkeklerin ilgisini çekerken kadınları aydınlattı.