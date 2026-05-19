Erkekler Neden Alışveriş Sevmez? Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz “Bilimsel Olarak" Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
19.05.2026 - 18:14

Kadın ve erkeklerin günlük hayattaki pek çok davranışı, evrimsel süreçler ve beyin yapılarındaki işlevsel farklılıklarla açıklanabiliyor. Bu farklılıkların en net gözlemlendiği alanlardan biri de şüphesiz alışveriş alışkanlıklarıdır. Çoğu zaman toplumsal bir klişe ya da şaka konusu olarak ele alınan 'mağaza kapısında bekleyen erkekler' imajı, aslında arka planında biyolojik ve psikolojik bir enerji yönetimini barındırıyor.

Moleküler biyolog Tonguç Gündüz, ilişkilerde erkeklerin kadınlarla birlikte alışveriş yapmaktan neden uzak durduğunu ve mağaza kapılarında beklemeyi tercih ettiğini nörolojik ve evrimsel temellerle ele aldı. Kadın ve erkek beyninin karar alma mekanizmaları arasındaki bu çarpıcı farkları ortaya koyan analiz, erkeklerin ilgisini çekerken kadınları aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DYXlmsaERsL/
Erkek Beyninin Alışverişteki Ödül Sistemi ve "Açık Sekme" Karmaşası

Erkek beyni, evrimsel olarak daha çok hedef odaklı çalışmaya programlanmıştır. Bir erkeğin alışverişteki temel motivasyonu, ihtiyacı olan şeyi doğrudan bulmak, satın almak ve o alanı en hızlı şekilde terk etmektir; çünkü erkek beynindeki ödül sistemi (dopamin üretimi) süreçten ziyade sonuca odaklıdır. Kadın beyni ise bir kıyafete bakarken aynı anda onun fiyatını, gardırobundaki diğer parçalarla renk uyumunu, geçmiş kombinlerini ve gelecekte nerede giyebileceğini çok yönlü olarak değerlendirir. Kadın için mağaza bir keşif alanıyken, erkek için sonsuz seçenekli bir belirsizlik ortamıdır ve bu durum erkek beyninde adeta bilgisayarda yüzlerce açık sekme bırakılmış gibi bir etki yaratarak hızlıca ATP (enerji) harcanmasına neden olur.

Bu yoğun zihinsel yorgunluk karşısında erkek beyni bir süre sonra 'üst beyni' kapatarak analiz yapmayı ve ince kararlar vermeyi durdurur. Mağazaya girmeye mecbur kalan ve üst beyni devre dışı kalan bir erkek, o sırada alt beynin (ilkel beynin) kontrolüne girerek ortamdaki en alakasız ve gereksiz nesnelerle ilgilenmeye başlar. Genelde mağazalarda satılan müzikli, ışıklı çakmaklar gibi ilkel beynin aradığı unsurları (ateş, ses, ritim) barındıran nesnelerle çocuk gibi oynama eğiliminin arkasında bu zihinsel geri çekilme yatar. Kadınların 'bizi rezil ediyorsun' tepkilerine karşı erkeklerin duyarsız kalması ve alışveriş sonunda Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en temel basamağı olan 'Ben acıktım' cümlesine dönmesi, tamamen beynin tüketilen enerjiyi geri kazanma refleksinden kaynaklanır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
