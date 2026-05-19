Hazırlıksız Yakalandık: Instagram DM Kutusundaki Yeni "Şipşak" Özelliğinin Azizliğine Uğrayan Kadın

Sosyal medya platformları, kullanıcı deneyimini artırmak ve etkileşimi dinamik tutmak adına sürekli yeni güncellemeler yayınlıyor. Bu güncellemeler bazen platformun kullanım alışkanlıklarını tamamen değiştirirken, bazen de kullanıcıların özellikleri tam keşfedememesinden kaynaklı eğlenceli anların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Özellikle doğrudan mesajlaşma veya kişisel paylaşım alanlarına getirilen yenilikler, ilk etapta gizlilik algısıyla karıştırılabiliyor.

Instagram'a geçtiğimiz gün yeni bir özellik geldi. Bu özellik, kullanıcıların anlık durum güncellemeleri gibi ön ve arka kamerayı aynı anda kullanarak ya da anlık kısa videolar çekerek notlar kısmında paylaşmasına olanak tanıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı bu özellikle paylaştığı fotoğrafı herkesin göreceğinden haberi olmayan arkadaşının yaşadığı azizliği paylaştı. Aslında pek çok kişinin de, aniden gelen bu özellikle benzer bir durum yaşadığı ortaya çıktı.

