article/comments
article/share
Haberler
Video
Hazırlıksız Yakalandık: Instagram DM Kutusundaki Yeni "Şipşak" Özelliğinin Azizliğine Uğrayan Kadın

Hazırlıksız Yakalandık: Instagram DM Kutusundaki Yeni "Şipşak" Özelliğinin Azizliğine Uğrayan Kadın

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2026 - 17:36

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medya platformları, kullanıcı deneyimini artırmak ve etkileşimi dinamik tutmak adına sürekli yeni güncellemeler yayınlıyor. Bu güncellemeler bazen platformun kullanım alışkanlıklarını tamamen değiştirirken, bazen de kullanıcıların özellikleri tam keşfedememesinden kaynaklı eğlenceli anların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Özellikle doğrudan mesajlaşma veya kişisel paylaşım alanlarına getirilen yenilikler, ilk etapta gizlilik algısıyla karıştırılabiliyor.

Instagram'a geçtiğimiz gün yeni bir özellik geldi. Bu özellik, kullanıcıların anlık durum güncellemeleri gibi ön ve arka kamerayı aynı anda kullanarak ya da anlık kısa videolar çekerek notlar kısmında paylaşmasına olanak tanıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı bu özellikle paylaştığı fotoğrafı herkesin göreceğinden haberi olmayan arkadaşının yaşadığı azizliği paylaştı. Aslında pek çok kişinin de, aniden gelen bu özellikle benzer bir durum yaşadığı ortaya çıktı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki paylaştığımız fotoğrafı nasıl sileriz ya da bu özelliği nasıl kapatabiliriz?

Peki paylaştığımız fotoğrafı nasıl sileriz ya da bu özelliği nasıl kapatabiliriz?

1. Paylaşılan Şipşak Notu Silme (Mevcut Videoyu Kaldırma)

Eğer videoyu zaten paylaştıysan ve herkesin görmesinden çekiniyorsan, şu adımları izleyerek saniyeler içinde silebilirsin:

  • Instagram uygulamasını aç ve sağ üst köşedeki DM (Mesajlar) simgesine dokunarak mesaj kutuna gir.

  • En üstteki Notlar kısmında, kendi profil fotoğrafının üzerinde dönen Şipşak videona bas.

  • Açılan küçük pencerede en altta yer alan 'Notu Sil' seçeneğine dokun.

  • Videon anında hem senin ekranından hem de arkadaşlarının DM kutusundan tamamen kalkacaktır.

2. Gelecekteki Paylaşımları Kısıtlama (Sadece Yakın Arkadaşlara Açma)

Şipşak özelliğini tamamen devre dışı bırakan tek bir 'kapat' butonu bulunmuyor; ancak paylaştığın videoların tüm takipçilerin yerine sadece güvendiğin kişilere gitmesini sağlayabilirsin:

  • DM kutusunda profil resminin üzerindeki '+' (Not Ekle) veya kamera simgesine dokun.

  • Videonu çekmeden veya çekim ekranındayken alt kısımda yer alan 'Kimlerle Paylaşılıyor?' ayarına bak.

  • Burada varsayılan olarak seçili olan 'Takip Ettiğin ve Seni Geri Takip Eden Takipçiler' seçeneği yerine 'Yakın Arkadaşlar'ı seç.

  • Eğer Yakın Arkadaşlar listen boşsa veya sadece birkaç kişiden oluşuyorsa, videon tüm takipçilerine gitmek yerine yalnızca o seçtiğin özel kişilere görünecektir.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın