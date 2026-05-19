Biyonik Protez Kol Kullanan İçerik Üreticisi Protezinin Nasıl Çalıştığını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2026 - 16:56

Teknolojinin tıp ve mühendislikle birleştiği noktada üretilen biyonik uzuvlar, hayatı kolaylaştırmanın ötesinde bireylere yeni bir yaşam alanı sunuyor. Amputasyon sonrasında kaybedilen hareket kabiliyetini geri kazandırmayı hedefleyen bu sistemler, her geçen gün daha da gelişiyor. Ancak bu cihazları sadece satın almak ya da vücuda entegre etmek yeterli olmuyor; asıl süreç biyonik uzvun beyinle ve diğer kas gruplarıyla olan koordinasyonunu sağlamaktan geçiyor. Kişinin cihazı kendi biyolojik bir parçası gibi hissetmesi, ciddi bir adaptasyon ve düzenli egzersiz dönemini zorunlu kılıyor.

Gelişmiş robotik teknolojilerle donatılmış biyonik protez kol kullanan 'emineakgulbarutcu' uzvunu günlük hayatına adapte edebilmek için yaptığı özel koordinasyon egzersizleri sosyal medyada paylaşıldı. 6 Şubat Depremi'nde günlerce enkaz altında kaldıktan sonra sağ olarak kurtarılan genç kadının, amputasyon bölgesindeki aktif sinirleri kullanarak biyonik kolunu yönlendirmeye çalıştığı anlar ve protezin ulaştığı hareket kabiliyeti tıp dünyasının geleceği konusunda umutlandırdı.

Biyonik Protezlerde Beyin ve Kas Koordinasyonu Nasıl Sağlanır?

Biyonik protezlerin çalışma prensibi, amputasyon yapılan bölgede hala aktif olan kas ve sinir uçlarından gelen elektriksel sinyalleri (miyoelektrik sinyaller) algılamaya dayanıyor. Uzuv kaybedilmiş olsa bile, beyin o bölgeyi hareket ettirmek istediğinde sinirler üzerinden sinyaller göndermeye devam eder. Protezin iç yüzeyinde bulunan hassas sensörler, bu mikro voltajdaki kas hareketlerini yakalar ve cihazın içindeki bilgisayar işlemcisine iletir. İşlemci, gelen bu sinyalleri analiz ederek motorlara emir verir. Böylece el açma, kapama, bilek döndürme ya da dirsek bükme gibi hareketler gerçeğe dönüşür.

Egzersizler esnasında genç kadının da belirttiği gibi, protez kolu hareket ettirebilmek için sanki her iki kolu da aynı anda senkronize bir şekilde çalıştırıyormuş gibi davranmak, beynin motor korteksini tetiklemede en etkili yöntemlerden biridir. 'Aç', 'kapa' ve 'döndür' gibi komutların biyonik el tarafından eksiksiz uygulanabilmesi, kas hafızasının yeniden inşa edilmesini gerektirir. Egzersizlerde dirseğin açılıp kapatılması, bileğin stabilizasyonu ve parmakların koordineli bir şekilde hareket ettirilmesi, biyonik uzvun günlük hayatta bağımsız bir şekilde kullanılabilmesi adına hayati önem taşır. Bu teknoloji, kullanıcıların sabrı ve düzenli pratikleriyle birleştiğinde, biyolojik bir uzvun işlevselliğine yaklaşan inanılmaz sonuçlar doğuruyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
