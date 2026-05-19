Biyonik Protez Kol Kullanan İçerik Üreticisi Protezinin Nasıl Çalıştığını Gösterdi

Teknolojinin tıp ve mühendislikle birleştiği noktada üretilen biyonik uzuvlar, hayatı kolaylaştırmanın ötesinde bireylere yeni bir yaşam alanı sunuyor. Amputasyon sonrasında kaybedilen hareket kabiliyetini geri kazandırmayı hedefleyen bu sistemler, her geçen gün daha da gelişiyor. Ancak bu cihazları sadece satın almak ya da vücuda entegre etmek yeterli olmuyor; asıl süreç biyonik uzvun beyinle ve diğer kas gruplarıyla olan koordinasyonunu sağlamaktan geçiyor. Kişinin cihazı kendi biyolojik bir parçası gibi hissetmesi, ciddi bir adaptasyon ve düzenli egzersiz dönemini zorunlu kılıyor.

Gelişmiş robotik teknolojilerle donatılmış biyonik protez kol kullanan 'emineakgulbarutcu' uzvunu günlük hayatına adapte edebilmek için yaptığı özel koordinasyon egzersizleri sosyal medyada paylaşıldı. 6 Şubat Depremi'nde günlerce enkaz altında kaldıktan sonra sağ olarak kurtarılan genç kadının, amputasyon bölgesindeki aktif sinirleri kullanarak biyonik kolunu yönlendirmeye çalıştığı anlar ve protezin ulaştığı hareket kabiliyeti tıp dünyasının geleceği konusunda umutlandırdı.