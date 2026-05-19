Serenay Sarıkaya'dan Medcezir ve Kimler Geldi Kimler Geçti İtirafı: “Keşke Onlar da Olsaydı”

Dizide Leyla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında geçmiş yıllarda birlikte mesai harcadığı eski rol arkadaşları Taner Ölmez ve Hazar Ergüçlü'ye olan sevgisinden bahseden oyuncu, onlara karşı büyük bir özlem duyduğunu belirtti. İki yetenekli meslektaşını da çok özlediğini söyleyen güzel oyuncu, onların da Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin oyuncu kadrosunda yer almalarını çok istediğini dile getirdi. Ancak bu isteğinin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun, televizyon tarihine geçen efsane gençlik dizisi Medcezir'in bir nevi yeniden buluşmasına dönüşeceğini de sözlerine ekledi.