Serenay Sarıkaya'dan Medcezir ve Kimler Geldi Kimler Geçti İtirafı: “Keşke Onlar da Olsaydı”

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.05.2026 - 17:08 Son Güncelleme: 19.05.2026 - 17:09

Netflix ekranlarında seyirciyle buluşan popüler yapım Kimler Geldi Kimler Geçti, merakla beklenen yeni sezon bölümleriyle geçtiğimiz günlerde yayın hayatına geri döndü. Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizi, modern ilişkileri ele alan senaryosuyla kısa sürede internet ortamında en çok izlenen yerli yapımlar arasına girmeyi başardı. Yeni sezonun izleyiciyle buluşmasının ardından basının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, hem Kimler Geldi Kimler Geçti hem de Medcezir hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dizide sergilediği performansla adından söz ettiren başarılı aktris, Medcezir’de birlikte çalıştığı bazı eski dostlarına karşı duyduğu özlemi dile getirdi. Gelin detaylara geçelim…

Netflix platformunun izleyicileri ekrana kilitleyen güncel yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti, yeni sezon bölümlerinin yayına girmesiyle birlikte dijital dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dizide Leyla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında geçmiş yıllarda birlikte mesai harcadığı eski rol arkadaşları Taner Ölmez ve Hazar Ergüçlü'ye olan sevgisinden bahseden oyuncu, onlara karşı büyük bir özlem duyduğunu belirtti. İki yetenekli meslektaşını da çok özlediğini söyleyen güzel oyuncu, onların da Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin oyuncu kadrosunda yer almalarını çok istediğini dile getirdi. Ancak bu isteğinin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun, televizyon tarihine geçen efsane gençlik dizisi Medcezir'in bir nevi yeniden buluşmasına dönüşeceğini de sözlerine ekledi.

Sarıkaya, "Bunu isterler miydi bilmiyorum ama onlarla aynı projede olmak güzel olurdu" ifadesini kullandı.

Medcezir ekibinden Metin Akgülder de Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde başlıca rollerden birinde yer alıyor. Medcezir’in ardından Serenay Sarıkaya ve Metin Akdülger’in yeniden partner olması seyircinin Medcezir hasretini bir nebze de olsa giderdi.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
