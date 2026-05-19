Kuruluş Osman'ın Başrolüydü, Netflix Dizisiyle Geri Dönüyor

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.05.2026 - 11:12 Son Güncelleme: 19.05.2026 - 11:13

ATV'nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Osman'ın final yapmasıyla yeni projelerle görüşmeye başlayan Özge Törer, Netflix'in merakla beklenen dizisiyle anlaştı. Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri olan Özge Törer, Netflix dizisinin kadrosunda yer alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman kadrosundan ayrılması üzerine dizi ani bir final kararıyla karşılaşmıştı. Kuruluş Osman dizisi Kuruluş Orhan olarak yeni sezonda ekrana gelmeye başlarken başrol Özge Törer için yeni projelerden teklif yağdı. Birsen Altuntaş, genç oyuncu Özge Törer'in ekranlara geri döneceği yeni dizisini açıkladı.

Kuruluş Osman'ın başrolü Özge Törer, yeni Netflix dizisi "Eve Giden Yol"un kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğuna Onur Saylak'ın oturacağı Eve Giden Yol dizisinde Özge Törer, kazazedelerden Yasemin karakterine hayat verecek. Özge Törer'in yanı sıra Eve Giden Yol dizisinde Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Halil Babür, Alper Çankaya ve Sennur Nogaylar rol alacak.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
