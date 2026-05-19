Ödüllü Oyuncu Setlere Hızlı Dönüş Yaptı: Üç Farklı Yapımla Birden El Sıkıştı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.05.2026 - 11:14

Televizyon ve sinema dünyasının çok konuşulan ödüllü isimlerinden biri, ekranlara verdiği aranın ardından yeni projeleri için hazırlıklara başladı. Son dönemde yer aldığı televizyon işinin hemen ardından gelen teklifleri değerlendiren yetenekli oyuncu, yeni yayın dönemi öncesinde yapımcılarla el sıkıştı. Oyuncunun önümüzdeki aylarda hem ulusal kanallarda hem de farklı dijital platformlarda izleyici karşısına çıkacağı çalışma takvimi kesinleşti.

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok akılda kalıcı karaktere hayat veren ödüllü oyuncu Sezin Akbaşoğulları, son olarak Kıskanmak isimli dizi projesinde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

Başarılı performansıyla adından söz ettiren sanatçı, bu çalışmasının hemen ardından kariyerinde yeni bir sayfa açarak peş peşe üç farklı yapımla birden anlaşma sağladı. Söz konusu anlaşmaların biri ana akım televizyon kanalını kapsarken, diğer iki projenin ise dijital yayın platformlarında izleyiciyle buluşacağı öğrenildi. İlk olarak televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Sezin Akbaşoğulları, Star TV’de yayınlanacak olan iddialı bir yapımın kadrosuna dahil oldu.

Ay Yapım firmasının imzasını taşıyan ve yeni yayın döneminin merakla beklenen işleri arasında yer alan Başkalarının Hayatı dizisiyle sözleşme imzalandı.

Deneyimli oyuncu, bu televizyon dizisinin hikayesinde oldukça kritik bir öneme sahip olan Mediha karakterine hayat verecek. Dizide Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül de kadroda.

Sanatçının el sıkıştığı ikinci proje ise dijital yayıncılık alanında faaliyet gösteren Karga Seven Pictures yapım şirketine ait. Tod Studios isimli dijital platformda yayınlanacak olan Alıkara adlı dizide de oyuncunun üstleneceği rolün detayları netlik kazandı. Başrollerini Miray Daner ile Halit Özgür Sarı’nın paylaştığı bu yapımda, Miray Daner psikolog Işık karakterini canlandıracak. Sezin Akbaşoğulları ise bu hikayede psikolog Işık’ın annesi olan Piraye karakteriyle kamera karşısına geçecek.

Başarılı oyuncunun kariyerindeki üçüncü imza ise tamamen farklı bir formata sahip olan dikey dizi projesi için atıldı. Mood Production tarafından hayata geçirilecek olan bu yenilikçi proje, Tivibu Go Platformu üzerinden izleyicilere sunulacak. Sessiz Kat adını taşıyan dikey formattaki dizide Sezin Akbaşoğulları, televizyon dünyasının tanınan diğer isimleriyle aynı seti paylaşacak. Projenin oyuncu kadrosunda Zeynep Çamcı, Özgür Cem Tuğluk ve Murat Serezli gibi popüler oyuncular da yer alıyor.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
