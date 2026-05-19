Ödüllü Oyuncu Setlere Hızlı Dönüş Yaptı: Üç Farklı Yapımla Birden El Sıkıştı

Deneyimli oyuncu, bu televizyon dizisinin hikayesinde oldukça kritik bir öneme sahip olan Mediha karakterine hayat verecek. Dizide Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül de kadroda.

Sanatçının el sıkıştığı ikinci proje ise dijital yayıncılık alanında faaliyet gösteren Karga Seven Pictures yapım şirketine ait. Tod Studios isimli dijital platformda yayınlanacak olan Alıkara adlı dizide de oyuncunun üstleneceği rolün detayları netlik kazandı. Başrollerini Miray Daner ile Halit Özgür Sarı’nın paylaştığı bu yapımda, Miray Daner psikolog Işık karakterini canlandıracak. Sezin Akbaşoğulları ise bu hikayede psikolog Işık’ın annesi olan Piraye karakteriyle kamera karşısına geçecek.

Başarılı oyuncunun kariyerindeki üçüncü imza ise tamamen farklı bir formata sahip olan dikey dizi projesi için atıldı. Mood Production tarafından hayata geçirilecek olan bu yenilikçi proje, Tivibu Go Platformu üzerinden izleyicilere sunulacak. Sessiz Kat adını taşıyan dikey formattaki dizide Sezin Akbaşoğulları, televizyon dünyasının tanınan diğer isimleriyle aynı seti paylaşacak. Projenin oyuncu kadrosunda Zeynep Çamcı, Özgür Cem Tuğluk ve Murat Serezli gibi popüler oyuncular da yer alıyor.