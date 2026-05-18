Finale Giden Diziler Haftanın Enlerinde: 11-17 Mayıs Haftasında Özeti En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.05.2026 - 16:11

11-17 Mayıs haftasını geride bırakmamızla birlikte haftanın enleri tabloları netleşmeye başladı. Televizyon dünyasında rekabet yine had safhadaydı. Diziler hem yeni bölümleriyle hem de özet bölümleriyle ekrana damga vurdu. Her hafta reyting dengeleri değişirken bu hafta da değişiklikler yaşandı. Geçtiğimiz haftanın özeti en çok izlenen dizileri açıklandı. Total, AB ve ABC1 sıralamalarında hangi diziler birinci oldu? Gelin detaylara birlikte bakalım!

11-17 Mayıs haftasının Total grubunda en çok izlenen dizisi Uzak Şehir olmuştu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, özet bölümüyle de Total grubunun en çok izlenen dizisi olmayı başardı. İki sezondur yayın hayatını başarıyla sürdüren dizi geçtiğimiz haftalarda üçüncü sezon onayı almıştı. Sezon finaline doğru giden diziden Alper Çankaya’nın ayrıldığı ve yeni sezonda devam etmeyeceği öğrenilmişti. Heyecan dolu senaryosuyla yoluna devam eden Uzak Şehir, Total grubunun yanı sıra özetiyle AB’de 4., ABC1’de ise 2. olarak yer aldı.

Özetiyle AB ve ABC1 gruplarında lider olan dizi ise Yeraltı’ydı. NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı henüz yeni başlamış olsa da iddialı bir sezon geçirdi. Çarşamba akşamları yeni bölümüyle ekranlara damga vuran dizi, özetiyle de kendini kanıtladı.

Öte yandan final yapmaya hazırlanan Kıskanmak ve Eşref Rüya da özetiyle en çok izlenenler arasındaydı.

İşte 11-17 Mayıs haftasında özeti en çok izlenen diziler 👇

Total:

1. Uzak Şehir | 5.25

2. Sevdiğim Sensin | 4.57

3. Yeraltı | 4.22

4. Eşref Rüya | 3.43

5. A.B.İ. | 3.25

AB:

1. Yeraltı | 3.87

2. Taşacak Bu Deniz | 3.41

3. Kıskanmak | 3.01

4. Uzak Şehir | 2.84

5. Kızılcık Şerbeti | 2.84

ABC1:

1. Yeraltı | 4.24

2. Uzak Şehir | 3.89

3. Sevdiğim Sensin | 3.82

4. Taşacak Bu Deniz | 3.75

5. Kızılcık Şerbeti | 3.08

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
