Finale Giden Diziler Haftanın Enlerinde: 11-17 Mayıs Haftasında Özeti En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, özet bölümüyle de Total grubunun en çok izlenen dizisi olmayı başardı. İki sezondur yayın hayatını başarıyla sürdüren dizi geçtiğimiz haftalarda üçüncü sezon onayı almıştı. Sezon finaline doğru giden diziden Alper Çankaya’nın ayrıldığı ve yeni sezonda devam etmeyeceği öğrenilmişti. Heyecan dolu senaryosuyla yoluna devam eden Uzak Şehir, Total grubunun yanı sıra özetiyle AB’de 4., ABC1’de ise 2. olarak yer aldı.

Özetiyle AB ve ABC1 gruplarında lider olan dizi ise Yeraltı’ydı. NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı henüz yeni başlamış olsa da iddialı bir sezon geçirdi. Çarşamba akşamları yeni bölümüyle ekranlara damga vuran dizi, özetiyle de kendini kanıtladı.

Öte yandan final yapmaya hazırlanan Kıskanmak ve Eşref Rüya da özetiyle en çok izlenenler arasındaydı.