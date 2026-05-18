ATV’nin Fenomen Dizisi A.B.İ.’de Beklenmedik Ayrılık: Başrol Projeden Çıkıyor!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.05.2026 - 14:33

Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen iddialı dizisi A.B.İ.’de izleyicileri şoke eden beklenmedik bir ayrılık kararı alındı. Sezon finaline doğru adım adım ilerleyen yapımda, ana hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek bir oyuncu vedası gerçekleşti. Projenin dün yapılan çekimlerinde, dizinin gidişatına yön veren önemli karakterlerden birinin son sahneleri çekildi. Çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte, başrolün set ekibi ve oyuncu arkadaşlarıyla vedalaşarak projeden ayrıldığı netleşti. 

OGM Pictures yapımcılığında ekrana gelen ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan A.B.İ. dizisinde seyirciyi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme meydana geldi.

Planlamalara göre 23 Haziran tarihinde yayınlanacak olan bölümüyle sezon arası vermeyi hedefleyen dizide, başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu projeden ayrılıyor. Başarılı oyuncu, dizinin ilk bölümlerinden bu yana hukuk mücadelesiyle ön plana çıkan avukat Çağla karakterine hayat veriyordu. Setten sızan bilgilere göre, Çağla karakterinin dizideki akıbetini belirleyen son sahnelerin çekimleri dün itibarıyla tamamlandı.

Afra Saraçoğlu, senaryo gereği 17. bölümün final sahnesiyle birlikte oyuncu kadrosuna ve teknik ekibe resmi olarak veda etmiş olacak.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu yapımda, ayrılıkla birlikte hikayenin dramatik yapısında köklü değişiklikler meydana gelecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarıyla canlandırdığı Doğan karakteri, senaryodaki bu gelişmeyle hayatının en zorlu dönemine girecek. Hikayede daha önce babasını kaybeden Doğan, şimdi de avukat Çağla'nın hayatından çıkmasıyla birlikte adeta sınanacak. Üst üste yaşanan kayıplar, Doğan karakterini daha sert ve karanlık kararlar almaya zorlayarak dizinin atmosferini tamamen değiştirecek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
