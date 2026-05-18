Dengeler Değişti: 11-17 Mayıs Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.05.2026 - 11:36

11-17 Mayıs haftasının en çok izlenen dizileri belli oldu. Televizyon dünyası sezon arası hazırlığını sürdürürken diziler son bölümleriyle ekrana geliyor. 17 Mayıs Pazar gününün reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 11-17 Mayıs haftasında en çok izlenen diziler de netleşti. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz zirve rekabetini sürdürdü. Gelin detaylara birlikte bakalım…

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz haftanın en çok izlenen dizileri oldu.

Total grubunda zirvenin sahibi Uzak Şehir olurken AB ve ABC1 kategorilerinde Taşacak Bu Deniz birinci oldu. Öte yandan Yeraltı yükseliş yaşayarak AB kategorisinde ikinci oldu ve Uzak Şehir’i geride bıraktı. 

Total, AB ve ABC1 kategorilerinde ilk beşe girerek dikkat çeken diğer diziler ise Güller ve Günahlar, Sevdiğim Sensin ve Kızılcık Şerbeti oldu. Diziler sezon finali hazırlıklarıyla heyecanı diri tutmayı başarıyor. Yalnızca yayınlandıkları gün için değil, haftalık tablo için de reyting yarışına devam ediyor.

İşte 11-17 Mayıs haftasının en çok izlenen dizileri 👇

Total:

1. Uzak Şehir | 12.29

2. Taşacak Bu Deniz | 11.91

3. Sevdiğim Sensin | 9.28

4. Yeraltı | 8.45

5. Güller ve Günahlar | 7.28

AB:

1. Taşacak Bu Deniz | 11.70

2. Yeraltı | 7.89

3. Uzak Şehir | 7.53

4. Sevdiğim Sensin | 5.89

5. Kızılcık Şerbeti | 5.34

ABC1:

1. Taşacak Bu Deniz | 12.51

2. Uzak Şehir | 11.03

3. Yeraltı | 8.97

4. Sevdiğim Sensin | 8.56

5. Güller ve Günahlar | 6.38

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
