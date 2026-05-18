Dengeler Değişti: 11-17 Mayıs Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Açıklandı

Total grubunda zirvenin sahibi Uzak Şehir olurken AB ve ABC1 kategorilerinde Taşacak Bu Deniz birinci oldu. Öte yandan Yeraltı yükseliş yaşayarak AB kategorisinde ikinci oldu ve Uzak Şehir’i geride bıraktı.

Total, AB ve ABC1 kategorilerinde ilk beşe girerek dikkat çeken diğer diziler ise Güller ve Günahlar, Sevdiğim Sensin ve Kızılcık Şerbeti oldu. Diziler sezon finali hazırlıklarıyla heyecanı diri tutmayı başarıyor. Yalnızca yayınlandıkları gün için değil, haftalık tablo için de reyting yarışına devam ediyor.