Antalya Havalimanı Türkiye’de İlk Olacak: Bugün Kullanılmaya Başlanacak

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2026 - 11:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nın Avrupa hava trafik ağına Advanced ATC Tower konseptiyle entegre edilen ilk Türk havalimanı olacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, yeni sistemle yoğun yaz sezonunda Antalya Havalimanı'ndaki trafik akışının daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya Havalimanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Advanced ATC Tower sisteminin bugün itibarıyla Antalya Havalimanı’nda kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Antalya Havalimanı'nın, 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemi olan 'Advanced ATC Tower' ile hizmet vermeye başlayacağına dikkati çeken Uraloğlu, 'Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile EUROCONTROL Network Manager arasında yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda Antalya Havalimanı'mız, Avrupa hava trafik ağına Advanced ATC Tower konseptiyle entegre edilen ilk Türk havalimanı olacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu sistemin hava trafik kontrol kulesinde üretilen operasyonel bilgilerin EUROCONTROL sistemine gerçek zamanlı aktarılmasını sağladığını vurgulayan Uraloğlu, pushback, taksi süreci, pist kullanımı, kalkış sırası ve gerçekleşen kalkış zamanı gibi kritik operasyonel verilerin doğrudan Avrupa hava trafik ağına iletilebileceğinin altını çizdi.

Uraloğlu, böylece yalnızca uçuş planı verilerine bağlı kalmadan gerçek operasyonel veriler üzerinden dinamik trafik yönetimi sağlanacağına işaret ederek, sistem kapsamında EUROCONTROL ile B2B (şirketten şirkete) bağlantısı üzerinden hava trafik kontrol-kalkış planlama bilgisi (ATC-DPI) mesajlarının gönderileceğini belirtti.

Söz konusu teknik entegrasyon altyapısının iki kurumun sistemleri arasında insan müdahalesine ihtiyaç duyulmadan güvenli ve otomatik bilgi alışverişi yapılmasına imkan sağlayacağını kaydeden Uraloğlu, ATC-DPI mesajlarının uçakların kalkış operasyonlarına ilişkin güncel bilgilerin EUROCONTROL Network Manager sistemine aktarılmasını sağlayacağının altını çizdi.

Bakan Uraloğlu, sistem sayesinde uçuşların Avrupa hava trafik ağı içerisindeki operasyonel yönetiminin daha doğru, dinamik ve gerçek zamanlı veriler üzerinden gerçekleştirileceğini bildirerek, 'Yoğun yaz sezonunda Antalya Havalimanı'ndaki trafik akışını daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yöneteceğiz.' ifadesini kullandı.

Advanced ATC Tower uygulamasının klasik uçuş planı temelli yapıdan gerçek operasyonel veriye dayalı dinamik hava trafik yönetimine geçiş açısından önemli bir dönüşüm olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, sistemin uçuş gecikmelerinin daha etkin yönetilmesine, trafik akış yönetiminin iyileştirilmesine ve hava yolları ile hava trafik kontrol birimleri arasındaki operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Uraloğlu, Avrupa'nın en yoğun turizm ve charter operasyonlarından birine sahip Antalya Havalimanı'nın, yürütülen çalışmalar sonucunda Avrupa'daki en büyük ve yoğun Advanced ATC Tower operasyonlarından birini gerçekleştiren meydanlardan biri haline gelmesini beklediklerini belirterek, Antalya'nın hava trafik yönetiminde Avrupa'nın öne çıkan merkezlerinden biri olacağını ifade etti.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
