Ülkenin İmajı İçin Sabretti: İstanbul'u Gezen Bir Turist Sokak Kedisine Sabır Testi Yaptı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2026 - 11:55 Son Güncelleme: 18.05.2026 - 11:56

Dünyanın pek çok metropolünde sokaklar arabalara, gökdelenlere ya da insan kalabalığına ait. Ancak İstanbul’da durum bambaşka. İstanbul’un kedileri, bu kadim şehrin sadece birer parçası değil, sokakların, meydanların ve tarihi köşelerin asıl hakimi. Şehrin bitmek bilmeyen keşmekeşine, korna seslerine ve her gün yanlarından akıp giden milyonlarca insana inat, onlar kendi mutlak huzurlarını korumayı her zaman başaran kediler şehrin simgesi haline de geldi. Adeta şehrin ruhunu yansıtan bu asil canlılar, en kalabalık meydanın ortasında bile kendilerine ait bir konfor alanı yaratıp tüm dünyadan soyutlanabiliyorlar. 

'İstanbul sokak kedisi ne kadar sakin olabilir?' sorusunun peşine düşen bir turist tarihi bir meydanda her şeyden habersiz uzanan tekir bir kedinin sabrını test ettiği o neşeli anları takipçileriyle paylaştı. Kedinin kendisine yöneltilen hamleler karşısında sergilediği istifini bozmayan tavırlar, izleyenleri gülümsetti.

Bir Kedi Nasıl Sinirlenmeden Durabilir?

İzleyen herkesin aklındaki o tek soru: 'Bu kedi bunca şeye rağmen nasıl hiç sinirlenmeden, tırnaklarını çıkarmadan durabilmiş?'. Kedilerin normal şartlarda kişisel alanlarına son derece düşkün ve ani hareketlere karşı tetikte olduğunu biliriz. Ancak videodaki asil dostumuz, sırasıyla uygulanan beş farklı aşamada da adeta pamuk gibi kalmayı başarıyor. İlk aşamada çene altının okşanmasıyla sakinleşen kedi, ikinci seviyede kafasına kırmızı büyük bir fiyonk iliştirildiğinde bile gözlerini hafifçe kısarak durumdan memnun olduğunu gösteriyor. Üçüncü seviyede işler daha da garipleşip patilerinin önüne yapay minik insan elleri konulduğunda, normal bir kedinin hızla uzaklaşması beklenirken, o istifini bile bozmuyor. Dördüncü adımda yanına bırakılan oyuncak ayıya patisini uzatıp, son olarak kafasına kırmızı bir minyatür fes kondurulduğunda bile sadece kameraya bakmakla yetiniyor.

Bu muazzam sabrın ve sinirlenmeme halinin sırrı aslında İstanbul'un sokak kültüründe gizli. Bu şehirdeki kediler doğdukları andan itibaren sevgiyle, mahallelinin ve esnafın şefkatiyle büyüyorlar. İnsanlardan zarar görmeyeceklerini çok iyi bildikleri için içgüdüsel savunma mekanizmaları tamamen devre dışı kalıyor. Turistin yaptığı bu hamleleri bir tehdit olarak değil, günlük oyunun ve ilginin bir parçası olarak görüyorlar.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
