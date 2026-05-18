Ülkenin İmajı İçin Sabretti: İstanbul'u Gezen Bir Turist Sokak Kedisine Sabır Testi Yaptı

Dünyanın pek çok metropolünde sokaklar arabalara, gökdelenlere ya da insan kalabalığına ait. Ancak İstanbul’da durum bambaşka. İstanbul’un kedileri, bu kadim şehrin sadece birer parçası değil, sokakların, meydanların ve tarihi köşelerin asıl hakimi. Şehrin bitmek bilmeyen keşmekeşine, korna seslerine ve her gün yanlarından akıp giden milyonlarca insana inat, onlar kendi mutlak huzurlarını korumayı her zaman başaran kediler şehrin simgesi haline de geldi. Adeta şehrin ruhunu yansıtan bu asil canlılar, en kalabalık meydanın ortasında bile kendilerine ait bir konfor alanı yaratıp tüm dünyadan soyutlanabiliyorlar.

'İstanbul sokak kedisi ne kadar sakin olabilir?' sorusunun peşine düşen bir turist tarihi bir meydanda her şeyden habersiz uzanan tekir bir kedinin sabrını test ettiği o neşeli anları takipçileriyle paylaştı. Kedinin kendisine yöneltilen hamleler karşısında sergilediği istifini bozmayan tavırlar, izleyenleri gülümsetti.