Ertuğrul Özkök Hürriyet Matbaasının Hurdacılar Tarafından Parçalandığı Anları Yayınladı
Gazeteci Ertuğrul Özkök, Hürriyet’in Ankara matbaasının hurdacılar tarafından parçalandığı görüntüleri paylaştı. “Hürriyet’in elindeki son büyük baskı tesisi olan ‘Ankara Matbaası’ kapatıldı” diyen Özkök, söz konusu görüntülere “Bir dönemin en etkili medya aracının yok oluşu, bu dönemin en etkili yeni medya aracı ile görüntülenmiş” notunu düştü.
"Görüntüler, hurdacıların, Hürriyet’in son baskı makinalarını, ham demir olarak satmak içi parçalayışı sırasında cep telefonu ile çekilmiş."
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
