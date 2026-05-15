Ertuğrul Özkök Hürriyet Matbaasının Hurdacılar Tarafından Parçalandığı Anları Yayınladı

Gazeteci Ertuğrul Özkök, T24’te bugün yayımlanan yazısında “Geleneksel medyanın sonunu anlatıyor” sözleriyle bir video paylaştı. Hürriyet’in Ankara Matbaası’nın hurdacılar tarafından parçalandığı anları yayınlayan Özkök, şu ifadelere yer verdi:

“Hürriyet’in elindeki son büyük baskı tesisi olan ‘Ankara Matbaası’ kapatıldı. Baskı makinaları satışa çıkarıldı. Mısırlı bir şirket ilgilendi ama almadı. Bunun üzerine baskı makinaları hurdacılara satıldı. Görüntüler, hurdacıların, Hürriyet’in son baskı makinalarını, ham demir olarak satmak içi parçalayışı sırasında cep telefonu ile çekilmiş.

Bir dönemin en etkili medya aracının yok oluşu, bu dönemin en etkili yeni medya aracı ile görüntülenmiş.

Bir veda videosu bu ama seyrettiğimiz sembolik görüntü, sadece Hürriyet’in sonunu göstermiyor bize…

Aynı zamanda “eski medyanın” da sembolik sonunu anlatıyor.”