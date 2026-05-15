Ertuğrul Özkök Hürriyet Matbaasının Hurdacılar Tarafından Parçalandığı Anları Yayınladı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.05.2026 - 13:57

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Hürriyet’in Ankara matbaasının hurdacılar tarafından parçalandığı görüntüleri paylaştı. “Hürriyet’in elindeki son büyük baskı tesisi olan ‘Ankara Matbaası’ kapatıldı” diyen Özkök, söz konusu görüntülere “Bir dönemin en etkili medya aracının yok oluşu, bu dönemin en etkili yeni medya aracı ile görüntülenmiş” notunu düştü.

Buradan izleyebilirsiniz:

"Görüntüler, hurdacıların, Hürriyet’in son baskı makinalarını, ham demir olarak satmak içi parçalayışı sırasında cep telefonu ile çekilmiş."

Gazeteci Ertuğrul Özkök, T24’te bugün yayımlanan yazısında “Geleneksel medyanın sonunu anlatıyor” sözleriyle bir video paylaştı. Hürriyet’in Ankara Matbaası’nın hurdacılar tarafından parçalandığı anları yayınlayan Özkök, şu ifadelere yer verdi:

“Hürriyet’in elindeki son büyük baskı tesisi olan ‘Ankara Matbaası’ kapatıldı. Baskı makinaları satışa çıkarıldı. Mısırlı bir şirket ilgilendi ama almadı. Bunun üzerine baskı makinaları hurdacılara satıldı. Görüntüler, hurdacıların, Hürriyet’in son baskı makinalarını, ham demir olarak satmak içi parçalayışı sırasında cep telefonu ile çekilmiş.

Bir dönemin en etkili medya aracının yok oluşu, bu dönemin en etkili yeni medya aracı ile görüntülenmiş.

Bir veda videosu bu ama seyrettiğimiz sembolik görüntü, sadece Hürriyet’in sonunu göstermiyor bize…

Aynı zamanda “eski medyanın” da sembolik sonunu anlatıyor.”

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
