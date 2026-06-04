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Süheyl Uygur ve Burçin Orhon'un Kızı Lara Zeynep Uygur'un Kariyer Tercihi Dikkat Çekti!

Süheyl Uygur ve Burçin Orhon'un Kızı Lara Zeynep Uygur'un Kariyer Tercihi Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.06.2026 - 17:25
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Bir döneme damga vuran Süheyl Uygur ve Burçin Orhon'un kızları Lara Zeynep Uygur, yıllar sonra bambaşka bir nedenle gündeme geldi. Gözlerden uzak büyüyen Lara Zeynep'in annesinin izinden giderek dansçı olduğu ortaya çıkarken, sahnedeki performansı ve Burçin Orhon'a olan benzerliği de dikkat çekti. 

Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

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90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında televizyon ekranlarının en sevilen isimlerinden biri hiç kuşkusuz Süheyl Uygur'du.

90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında televizyon ekranlarının en sevilen isimlerinden biri hiç kuşkusuz Süheyl Uygur'du.

Özellikle döneme damga vuran Şahane Pazar programıyla milyonlarca kişinin evine konuk olan başarılı sanatçı, yalnızca tiyatro sahnelerinin değil televizyon dünyasının da en parlak yıldızlarından biri haline gelmişti.

Köklü Uygur ailesinin bir ferdi olan Süheyl Uygur, kardeşi Behzat Uygur ile birlikte yıllarca hem sahnede hem ekranda büyük başarı yakaladı. Uygur kardeşlerin sergilediği tiyatro oyunları kapalı gişe oynarken, televizyon projeleri de büyük ilgi görüyordu. Özellikle Şahane Pazar'ın yayınlandığı dönemde Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca izleyici hafta sonlarını ekran başında geçiriyor, programın sevilen yüzleri arasında yer alan Süheyl Uygur da dönemin en popüler isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

Samimiyeti, enerjisi ve seyirciyle kurduğu sıcak ilişki sayesinde her yaştan izleyicinin sevgisini kazanan Uygur, uzun yıllar boyunca ekranların en güven veren isimleri arasında yer aldı. Kariyerindeki başarı kadar özel hayatıyla da ilgi gören sanatçı, ilerleyen yıllarda dönemin en ünlü kadınlarından biriyle kurduğu aileyle de sık sık gündeme gelecekti. Öyle ki hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri, dönemin en ünlü kadınlarından biriyle yollarının kesişmesiyle yaşandı.

O isim ise kuşkusuz Burçin Orhon'du.

O isim ise kuşkusuz Burçin Orhon'du.

Bugün bile adı geçtiğinde birçok kişinin aklına ilk olarak dans geliyor. Çünkü Burçin Orhon, 90'lı yıllara damga vuran en ünlü dansçılardan biri olarak hafızalara kazındı. Sahneye çıktığı anda bütün dikkatleri üzerine çeken enerjisi, gösterileri ve kendine özgü tarzıyla dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Televizyon programlarından büyük organizasyonlara kadar pek çok projede yer alan Orhon, yalnızca dans performanslarıyla değil güzelliği ve sahne hakimiyetiyle de adından söz ettiriyordu. O yıllarda magazin basınının yakın markajındaki isimlerden biri olan ünlü dansçı, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşarken kalbini Süheyl Uygur'a kaptırdı.

1995 yılında evlenen çift, sanat dünyasının en çok konuşulan birlikteliklerinden birine imza attı. Oyunculuk ve tiyatro dünyasının sevilen ismiyle sahnelerin yıldız dansçısının evliliği uzun süre magazin sayfalarının en ilgi çeken konularından biri oldu. Evliliklerinin ardından kızları Lara Zeynep Uygur'u kucaklarına alan çift için hayatın merkezine aileleri yerleşti.

Ancak birçok ünlü ailenin aksine kızlarını göz önünde büyütmemeyi tercih ettiler. Lara Zeynep yıllar boyunca ne magazin gündeminin bir parçası oldu ne de anne ve babasının şöhreti üzerinden ön plana çıkarıldı. Bu nedenle birçok kişi Süheyl Uygur ve Burçin Orhon'un kızını yıllarca hiç görmedi bile. Fakat sanatın tam ortasında büyüyen Lara Zeynep'in anne ve babasından aldığı miras yıllar sonra ortaya çıktı.

Yıllardır gözlerden uzak büyüyen Lara Zeynep Uygur, annesinin izinden giderek gündeme geldi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Lara Zeynep'in profesyonel olarak dansla ilgilendiği ve sahne aldığı görüldü. Üstelik genç isim, annesi Burçin Orhon'un yıllar önce büyük başarı yakaladığı oryantal dans alanında performans sergiliyordu. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medyada da adeta nostalji rüzgarı esti.

Birçok kullanıcı ilk olarak Lara Zeynep'in annesine olan benzerliğine dikkat çekti. Sarı saçları, yüz hatları ve sahnedeki enerjisi nedeniyle Burçin Orhon'un gençlik yıllarını hatırlattığını düşünenler peş peşe yorumlar yaptı. Hatta bazı kullanıcılar eski Burçin Orhon görüntüleriyle Lara Zeynep'in yeni videolarını yan yana paylaşarak benzerliği gözler önüne serdi.

Öte yandan genç ismin sahnedeki özgüveni de dikkatlerden kaçmadı. Sonuçta bir yanda yıllarca televizyon ekranlarında milyonlara ulaşan Süheyl Uygur, diğer yanda sahnelerde fırtına estiren Burçin Orhon vardı. Böyle bir evde büyüyen Lara Zeynep'in sanatla iç içe bir hayat seçmesi pek çok kişi için sürpriz olmadı.

Yıllar boyunca kameralardan uzak kalmayı tercih eden Lara Zeynep Uygur'un bugün kendi yolunu çizmeye başlaması da sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Bir zamanlar anne ve babasının kucağında görülen küçük kız çocuğunun bugün sahnede kendi performansıyla konuşuluyor olması, özellikle 90'lı yılları yakından hatırlayan kullanıcıları duygulandırdı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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