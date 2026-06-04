Süheyl Uygur ve Burçin Orhon'un Kızı Lara Zeynep Uygur'un Kariyer Tercihi Dikkat Çekti!
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Bir döneme damga vuran Süheyl Uygur ve Burçin Orhon'un kızları Lara Zeynep Uygur, yıllar sonra bambaşka bir nedenle gündeme geldi. Gözlerden uzak büyüyen Lara Zeynep'in annesinin izinden giderek dansçı olduğu ortaya çıkarken, sahnedeki performansı ve Burçin Orhon'a olan benzerliği de dikkat çekti.
Buyurun, detaylara birlikte bakalım!
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90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında televizyon ekranlarının en sevilen isimlerinden biri hiç kuşkusuz Süheyl Uygur'du.
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O isim ise kuşkusuz Burçin Orhon'du.
Yıllardır gözlerden uzak büyüyen Lara Zeynep Uygur, annesinin izinden giderek gündeme geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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