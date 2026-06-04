article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dilan Polat'ın Koruması Can Polat'ın Hayatını Kaybettiği Olayın Detayları Ortaya Çıktı!

Dilan Polat'ın Koruması Can Polat'ın Hayatını Kaybettiği Olayın Detayları Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.06.2026 - 11:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dilan Polat ve Engin Polat'ın Alaçatı tatilinin son günü yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Seyhan Avşar'ın aktardığı bilgilere göre şüphelinin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte. 

İşte Can Polat'ın ölümüne ilişkin ortaya çıkan dikkat çekici detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Dilan ve Engin Polat, yıllar içinde Türkiye'nin en tanınan fenomen çiftlerinden biri haline geldi.

Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Dilan ve Engin Polat, yıllar içinde Türkiye'nin en tanınan fenomen çiftlerinden biri haline geldi.

Özellikle güzellik sektörü ve kozmetik alanında kurdukları markalarla büyük bir ticari başarı yakalayan ikili, lüks yaşam tarzlarını ve aile hayatlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaştı. Dilan Polat'ın günün neredeyse her anını paylaşan içerikleri, zamanla onu yalnızca bir girişimci değil, aynı zamanda Türkiye'nin en çok konuşulan internet ünlülerinden biri haline getirdi.

Ancak yükselişleri kadar yaşadıkları hukuki süreç de kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul etti. 2023 yılının sonlarında başlayan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat hakkında kara para aklama, vergi usulsüzlükleri ve çeşitli mali suçlamalar gündeme geldi. Çift, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aylar boyunca hem sosyal medyada hem de televizyon ekranlarında en çok tartışılan isimler arasında yer alan Polat ailesi, süreç boyunca haklarındaki suçlamalarla ilgili açıklamalar yapmayı sürdürdü. Uzun süren tutukluluk döneminin ardından tahliye edilen çift, yeniden özgürlüklerine kavuştu ancak kamuoyunun ilgisi üzerlerinden hiç eksilmedi. Özellikle Dilan Polat'ın dönüşüyle birlikte sosyal medya hesapları yeniden milyonlarca kişinin radarına girdi.

Tahliyelerinin ardından bir süre daha gözlerden uzak kalmayı tercih eden Dilan ve Engin Polat çifti, ilerleyen aylarda yeniden eski sosyal medya rutinlerine döndü.

Tahliyelerinin ardından bir süre daha gözlerden uzak kalmayı tercih eden Dilan ve Engin Polat çifti, ilerleyen aylarda yeniden eski sosyal medya rutinlerine döndü.

Özellikle Dilan Polat'ın gün içinde onlarca hikaye paylaşarak hayatının hemen her detayını takipçileriyle paylaşması yeniden dikkat çekmeye başladı. Son dönemde ise çiftin evliliğinde yaşanan krizler gündemdeydi. Dilan Polat'ın boşanma sinyalleri verdiği paylaşımlar, Engin Polat'la yaşadığı inişli çıkışlı süreç ve zaman zaman gündeme gelen ayrılık iddiaları magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

Bir ayrılıp bir barıştıkları konuşulan çift, sonunda ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı ve ailece tatile çıktı. Yaklaşık iki hafta süren Alaçatı tatili boyunca sık sık sosyal medyadan paylaşım yapan Polat ailesi, dün İstanbul'a dönmeye hazırlanıyordu. Ancak dönüş günü yaşanan korkunç olay her şeyi değiştirdi.

Dilan ve Engin Polat'ın; kardeşleri, yakın arkadaşları ve aile üyeleriyle birlikte konakladığı butik otelin önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Çiftin uzun süredir yanında bulunan, aynı zamanda kuzenleri olduğu belirtilen korumaları Can Polat saldırının hedefi oldu. Edinilen bilgilere göre Can Polat vücudunun üç farklı bölgesinden vurularak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Can Polat için doktorlar yoğun çaba sarf etti ancak dört çocuk babası olan Can Polat saatler sonra yaşam savaşını kaybetti. Acı haberin ardından ailesinin ve yakınlarının büyük bir yıkım yaşadığı öğrenilirken, Can Polat'ın eşinin hamile olduğu bilgisi de ortaya çıktı. Olayın ardından gözler soruşturmaya çevrilirken saldırının nedeni ve arkasındaki isimler büyük merak konusu olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gazeteci Seyhan Avşar'ın aktardığı bilgilere göre soruşturmada oldukça dikkat çekici detaylara ulaşıldı.

Gazeteci Seyhan Avşar'ın aktardığı bilgilere göre soruşturmada oldukça dikkat çekici detaylara ulaşıldı.

Haberde yer alan iddialara göre saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli, ilk ifadesinde talimatı Daltonlar çetesi olarak bilinen suç örgütünden aldığını söyledi.

İddiaya göre şüpheli, Polat ailesinin konum bilgilerine ve günlük hareketlerine büyük ölçüde sosyal medya paylaşımları üzerinden ulaştığını anlattı. Özellikle Dilan Polat'ın yaptığı paylaşımlar sayesinde ailenin nerede bulunduğunu takip ettiğini ifade eden şüphelinin, asıl hedefinin Engin Polat olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Ancak iddiaya göre Engin Polat'ın bulunduğu noktaların güvenlik önlemleri nedeniyle saldırıya uygun olmadığını düşünen şüpheli, verilen talimat doğrultusunda Polat ailesine yakın bir ismi hedef aldığını söyledi. Bu noktada Can Polat'ın öldürülmesinin planlı bir saldırının sonucu olduğu yönündeki iddialar dikkat çekti.

Öte yandan Engin Polat'ın da ilk ifadesinde uzun süredir Daltonlar çetesi tarafından tehdit edildiklerini söylediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında saldırının organizasyonu, olası azmettiriciler ve saldırının arka planındaki bağlantılar araştırılmaya devam ederken, kamuoyunun gözü kulağı gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Can Polat'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın perde arkasının önümüzdeki günlerde yapılacak yeni soruşturmalarla daha da netleşmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın