Dilan Polat'ın Koruması Can Polat'ın Hayatını Kaybettiği Olayın Detayları Ortaya Çıktı!
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın Alaçatı tatilinin son günü yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Seyhan Avşar'ın aktardığı bilgilere göre şüphelinin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte.
İşte Can Polat'ın ölümüne ilişkin ortaya çıkan dikkat çekici detaylar...
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Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Dilan ve Engin Polat, yıllar içinde Türkiye'nin en tanınan fenomen çiftlerinden biri haline geldi.
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Tahliyelerinin ardından bir süre daha gözlerden uzak kalmayı tercih eden Dilan ve Engin Polat çifti, ilerleyen aylarda yeniden eski sosyal medya rutinlerine döndü.
Gazeteci Seyhan Avşar'ın aktardığı bilgilere göre soruşturmada oldukça dikkat çekici detaylara ulaşıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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