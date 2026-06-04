Dilan Polat'ın Koruması Can Polat'ın Hayatını Kaybettiği Olayın Detayları Ortaya Çıktı!

Özellikle güzellik sektörü ve kozmetik alanında kurdukları markalarla büyük bir ticari başarı yakalayan ikili, lüks yaşam tarzlarını ve aile hayatlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaştı. Dilan Polat'ın günün neredeyse her anını paylaşan içerikleri, zamanla onu yalnızca bir girişimci değil, aynı zamanda Türkiye'nin en çok konuşulan internet ünlülerinden biri haline getirdi.

Ancak yükselişleri kadar yaşadıkları hukuki süreç de kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul etti. 2023 yılının sonlarında başlayan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat hakkında kara para aklama, vergi usulsüzlükleri ve çeşitli mali suçlamalar gündeme geldi. Çift, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aylar boyunca hem sosyal medyada hem de televizyon ekranlarında en çok tartışılan isimler arasında yer alan Polat ailesi, süreç boyunca haklarındaki suçlamalarla ilgili açıklamalar yapmayı sürdürdü. Uzun süren tutukluluk döneminin ardından tahliye edilen çift, yeniden özgürlüklerine kavuştu ancak kamuoyunun ilgisi üzerlerinden hiç eksilmedi. Özellikle Dilan Polat'ın dönüşüyle birlikte sosyal medya hesapları yeniden milyonlarca kişinin radarına girdi.