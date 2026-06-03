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Ajda Pekkan'ın Dansçısıymış: Halit Ergenç'in Yıllar Önceki Hali Görenleri Şoka Soktu!

Ajda Pekkan'ın Dansçısıymış: Halit Ergenç'in Yıllar Önceki Hali Görenleri Şoka Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.06.2026 - 21:24
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Halit Ergenç'in yıllar önce Ajda Pekkan'ın sahnesinde dansçı olarak yer aldığı döneme ait fotoğraflar yeniden gündeme geldi. Bugünkü imajından oldukça farklı görünen ünlü oyuncunun şöhrete uzanan yolculuğundaki bilinmeyen detaylar dikkat çekti. 

Gelin, Halit Ergenç'in yıldız olmadan önceki yıllarına birlikte bakalım.

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Bugün Halit Ergenç denildiğinde akla yalnızca başarılı bir oyuncu değil, Türk televizyon tarihine damga vurmuş karakterler geliyor.

Bugün Halit Ergenç denildiğinde akla yalnızca başarılı bir oyuncu değil, Türk televizyon tarihine damga vurmuş karakterler geliyor.

Ancak onun hikayesi bir anda başlamadı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde eğitim görürken okulunu yarıda bırakan Ergenç, daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Müzikal Tiyatro Bölümü'ne geçerek hayatının yönünü tamamen değiştirdi. O günlerde verdiği kararın ne kadar doğru olduğu ise yıllar içinde ortaya çıktı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde tiyatro sahnelerinde, müzikallerde ve televizyon projelerinde yer alan Halit Ergenç'in geniş kitleler tarafından tanınması ise 2000'li yılların başında gerçekleşti. Ancak onu gerçek anlamda yıldız yapan proje şüphesiz Binbir Gece oldu. Onur Aksal karakteriyle milyonların sevgisini kazanan oyuncu, dizinin yarattığı büyük etki sayesinde yalnızca Türkiye'de değil, Ortadoğu'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada tanınan bir isim haline geldi.

Ardından gelen Muhteşem Yüzyıl ise kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Kanuni Sultan Süleyman karakteriyle televizyon tarihinin en çok konuşulan performanslarından birine imza atan Ergenç, yıllarca ekranların zirvesinde kaldı. Sonrasında Babil, Kulüp, Adsız Aşıklar ve Kral Kaybederse gibi projelerle izleyici karşısına çıkmayı sürdürdü. Her karakterinde farklı bir kimliğe bürünmesi ve rol aldığı yapımlara kattığı ağırlık sayesinde sektörün en saygın isimlerinden biri olarak gösterilmeye devam etti.

Özel hayatında da uzun yıllardır örnek gösterilen bir tablo çizen oyuncu, meslektaşı Bergüzar Korel ile kurduğu mutlu evlilik ve çocuklarıyla sık sık gündeme geliyor. Son yıllarda ailesiyle birlikte Londra'da geçirdikleri dönem de çok konuşulmuş, çift zaman zaman Türkiye ve İngiltere arasında bir yaşam kurduklarını açıklamıştı. Bugün geldiği noktada Halit Ergenç, yalnızca başarılı projeleriyle değil, kariyerini yıllar boyunca istikrarlı şekilde büyütebilmesiyle de dikkat çeken isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Halit Ergenç'in bugünkü ağırbaşlı imajına bakınca gençlik yıllarında dans ederek sahneye çıktığını öğrenmek birçok kişiyi şaşırtabiliyor.

Halit Ergenç'in bugünkü ağırbaşlı imajına bakınca gençlik yıllarında dans ederek sahneye çıktığını öğrenmek birçok kişiyi şaşırtabiliyor.

Oysa oyuncunun kariyer yolculuğu düşünüldüğünde bu detay aslında pek de tesadüf değil.

Konservatuvarda eğitim aldığı yıllarda maddi olarak ayakta durabilmek için farklı işlerde çalışan Ergenç, sahne sanatlarının birçok alanında deneyim kazandı. Reklam seslendirmeleri yaptı, vokalist olarak çalıştı, müzikallerde rol aldı ve dans ekiplerinde yer aldı. Henüz oyunculuk kariyeri yeni yeni şekillenirken sahne üzerinde olmanın her yolunu değerlendirmeye çalışıyordu.

Bugün birçok kişinin bilmediği detaylardan biri de Halit Ergenç'in profesyonel anlamda dans eğitimi almış olması. Müzikal tiyatro eğitiminin bir parçası olarak dans, şan ve oyunculuğu birlikte öğrenen Ergenç, genç yaşlarından itibaren sahne disiplinine sahip bir isimdi. Bu yüzden ilerleyen yıllarda rol aldığı müzikallerde ve sahne performanslarında oldukça rahat görünmesinin arkasında uzun yıllara yayılan bir hazırlık süreci bulunuyordu.

O döneme ait fotoğraflara bakıldığında da bugünkü Halit Ergenç'ten oldukça farklı bir görüntü dikkat çekiyor. Uzun saçları, iddialı sahne kostümleri ve enerjik performanslarıyla sahnede yer alan genç Halit Ergenç'in ileride Türkiye'nin en prestijli oyuncularından biri haline geleceğini o günlerde tahmin eden kişi sayısı muhtemelen çok azdı.

Son saatlerde yeniden dolaşıma giren fotoğraflar da Halit Ergenç'in kariyerinin pek bilinmeyen dönemlerinden birine ışık tuttu.

Son saatlerde yeniden dolaşıma giren fotoğraflar da Halit Ergenç'in kariyerinin pek bilinmeyen dönemlerinden birine ışık tuttu.

Görüntülerde genç oyuncunun, Ajda Pekkan'ın sahne ekibinde dansçı olarak yer aldığı görülüyor.

1990'lı yılların ikinci yarısında konservatuvar eğitimi devam eden Ergenç, dönemin birçok genç sahne sanatçısı gibi profesyonel sahne deneyimi kazanabilmek için çeşitli projelerde görev alıyordu. Bu süreçte yolu Türkiye'nin en büyük yıldızlarından biri olan Ajda Pekkan ile kesişti. Süperstar'ın sahne gösterilerinde dansçı olarak yer alan Ergenç, uzun yıllar önce verdiği röportajlarda da bu dönemin kendisi için çok öğretici olduğunu anlatmıştı.

Sahne üzerinde kusursuz görünmenin, seyirciyle bağ kurmanın ve disiplinli çalışmanın ne demek olduğunu bu yıllarda öğrendiği bilinen oyuncu, daha sonra müzikal sahnelerinde elde ettiği başarıların temelini de burada attı. Ajda Pekkan'ın gösterilerinde yer almak o dönem genç sanatçılar için önemli bir referans olarak görülüyordu ve Halit Ergenç de bu deneyimi kariyer basamaklarını tırmanırken önemli bir avantaj olarak kullandı.

Bugün sosyal medyada yeniden gündem olan fotoğrafların bu kadar ilgi görmesinin nedeni de tam olarak bu. Çünkü karelerde gördüğümüz kişi henüz Kanuni Sultan Süleyman değil, henüz Onur Aksal değil, henüz milyonların tanıdığı bir yıldız da değil. Sahneye tutunmaya çalışan, öğrendikçe gelişen ve yıllar sonra Türkiye'nin en başarılı oyuncularından birine dönüşecek genç bir sanatçı. Belki de bu yüzden o karelere bakan birçok kişi, Halit Ergenç'in kariyer yolculuğunun ne kadar emekle örüldüğünü bir kez daha hatırladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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