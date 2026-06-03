Ajda Pekkan'ın Dansçısıymış: Halit Ergenç'in Yıllar Önceki Hali Görenleri Şoka Soktu!

Ancak onun hikayesi bir anda başlamadı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde eğitim görürken okulunu yarıda bırakan Ergenç, daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Müzikal Tiyatro Bölümü'ne geçerek hayatının yönünü tamamen değiştirdi. O günlerde verdiği kararın ne kadar doğru olduğu ise yıllar içinde ortaya çıktı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde tiyatro sahnelerinde, müzikallerde ve televizyon projelerinde yer alan Halit Ergenç'in geniş kitleler tarafından tanınması ise 2000'li yılların başında gerçekleşti. Ancak onu gerçek anlamda yıldız yapan proje şüphesiz Binbir Gece oldu. Onur Aksal karakteriyle milyonların sevgisini kazanan oyuncu, dizinin yarattığı büyük etki sayesinde yalnızca Türkiye'de değil, Ortadoğu'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada tanınan bir isim haline geldi.

Ardından gelen Muhteşem Yüzyıl ise kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Kanuni Sultan Süleyman karakteriyle televizyon tarihinin en çok konuşulan performanslarından birine imza atan Ergenç, yıllarca ekranların zirvesinde kaldı. Sonrasında Babil, Kulüp, Adsız Aşıklar ve Kral Kaybederse gibi projelerle izleyici karşısına çıkmayı sürdürdü. Her karakterinde farklı bir kimliğe bürünmesi ve rol aldığı yapımlara kattığı ağırlık sayesinde sektörün en saygın isimlerinden biri olarak gösterilmeye devam etti.

Özel hayatında da uzun yıllardır örnek gösterilen bir tablo çizen oyuncu, meslektaşı Bergüzar Korel ile kurduğu mutlu evlilik ve çocuklarıyla sık sık gündeme geliyor. Son yıllarda ailesiyle birlikte Londra'da geçirdikleri dönem de çok konuşulmuş, çift zaman zaman Türkiye ve İngiltere arasında bir yaşam kurduklarını açıklamıştı. Bugün geldiği noktada Halit Ergenç, yalnızca başarılı projeleriyle değil, kariyerini yıllar boyunca istikrarlı şekilde büyütebilmesiyle de dikkat çeken isimlerden biri olarak gösteriliyor.