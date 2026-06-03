Ajda Pekkan'ın Dansçısıymış: Halit Ergenç'in Yıllar Önceki Hali Görenleri Şoka Soktu!
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Halit Ergenç'in yıllar önce Ajda Pekkan'ın sahnesinde dansçı olarak yer aldığı döneme ait fotoğraflar yeniden gündeme geldi. Bugünkü imajından oldukça farklı görünen ünlü oyuncunun şöhrete uzanan yolculuğundaki bilinmeyen detaylar dikkat çekti.
Gelin, Halit Ergenç'in yıldız olmadan önceki yıllarına birlikte bakalım.
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Bugün Halit Ergenç denildiğinde akla yalnızca başarılı bir oyuncu değil, Türk televizyon tarihine damga vurmuş karakterler geliyor.
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Halit Ergenç'in bugünkü ağırbaşlı imajına bakınca gençlik yıllarında dans ederek sahneye çıktığını öğrenmek birçok kişiyi şaşırtabiliyor.
Son saatlerde yeniden dolaşıma giren fotoğraflar da Halit Ergenç'in kariyerinin pek bilinmeyen dönemlerinden birine ışık tuttu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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