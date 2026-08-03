Emekli Maaşlarında Gizlenen Büyük Tehlike: SGK Uzmanı Açıkladı

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL’ye çıkarılmasını öngören düzenleme, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Ancak 7590 sayılı Torba Kanun, sadece maaş artışıyla sınırlı kalmadı; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2008 yılından bu yana uyguladığı devasa bir finansman modeline de son verdi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yeni yasal düzenlemenin perde arkasında kalan ve uzun vadede tüm sistemi etkileyecek olan bu kritik değişikliği anlattı. Erdursun, yapılan düzenlemenin teknik detaylarına dikkat çekerek sistemin çalışma şeklini netleştirdi.

Erdursun’un aktardığı bilgilere göre, kök aylığı ve ek ödemelerinin toplamı 23 bin 552 TL’nin altında kalan emeklilere, aradaki farkı kapatacak şekilde Hazine desteği sağlanacak. Yani maaşlar kökten artmadı, sadece taban fiyat Hazine katkısıyla bu seviyeye eşitlendi.

Erdursun, şunları dedi:

'En dü­şük emekli aylığı değil, ödenecek tutar değişti! Öncelikle teknik bir ayrımı yapmak gerekiyor. Kanun, bütün emeklilerin kök aylığını 23.552 TL’ye yükseltmedi. Düzenleme, kök aylığı ve ek ödemeleri bu tutarın altında kalan emekli­lere Hazine desteğiyle 23.552 TL ödenmesini öngörüyor. Dolayısıyla emeklilerin kök aylık­ları değişmiş değil. Bugün 23.552 TL olarak be­lirlenen taban ödeme de otomatik olarak art­mayacak. Gelecek zam dönemlerinde bu tuta­rın yeniden yükseltilebilmesi için yine ayrı bir yasal düzenleme yapılması gerekecek.'