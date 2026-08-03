Emekli Maaşlarında Gizlenen Büyük Tehlike: SGK Uzmanı Açıkladı
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Türkiye’deki milyonlarca emeklinin gözü kulağı en düşük emekli maaşına yapılan artışa çevrilmişken, yürürlüğe giren yeni torba kanun yasasında dikkat çeken değişiklikler yer aldı. 31 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren torba kanunla mevcut finansman modeline de son verildi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde söz konusu değişikliğin emekli maaşlarını nasıl etkilediğini açıkladı.
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"Bütün emeklilerin kök aylığını 23.552 TL’ye yükseltmedi."
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18 yıllık finansman modeli tarih oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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