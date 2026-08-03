Türkiye'ye Akın Ettiler! İşte En Çok Tatilci Gönderen Ülkeler
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Onlar Türkiye'den vazgeçmedi! 2026'nın ilk yarısında en çok turist gönderen ülkeler açıklandı; zirvenin sahibi yine şaşırtmadı. Küresel turizm hareketliliğinde yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye yine milyonlarca turisti ağırladı, en güçlü turizm pazarlarında sıralama değişmedi. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya liderliği bırakmazken, Almanya ve Birleşik Krallık ilk üçteki yerini korudu.
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Rusya Federasyonu zirvedeki yerini korudu
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Almanya ikinci sırada
Birleşik Krallık ilk üçteki yerini koruyor
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