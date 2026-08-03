İnşaat Kazısında Kazara Keşfettiler: Gizli Tüneller Toprağın Altında Yıllardır Saklı Kalmış

Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki sığınağın, mukavemeti yüksek beton kemerlerle güçlendirildiği görüldü. Üzeri kalın bir toprak tabakasıyla kapatılan yapının; patlama, şarapnel ve bina yıkıntılarına karşı üst düzey koruma sağladığı tespit edildi. Uzmanlar, tünelin bugüne kadar hiç bozulmadan ulaşmasının bölge tarihi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.