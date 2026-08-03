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İnşaat Kazısında Kazara Keşfettiler: Gizli Tüneller Toprağın Altında Yıllardır Saklı Kalmış

İnşaat Kazısında Kazara Keşfettiler: Gizli Tüneller Toprağın Altında Yıllardır Saklı Kalmış

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 10:21
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Almanya'nın Quedlinburg kentinde yürütülen bir konut inşaatı sırasında, İkinci Dünya Savaşı dönemine ait iyi korunmuş bir hava saldırısı sığınağı ortaya çıkarıldı. Toprağın yaklaşık iki metre altında tespit edilen beton yapının savaşın son yıllarında sivilleri müttefik bombardımanlarından korumak amacıyla inşa edildiği belirlendi. Unutulmuş bu yapı, yürütülen temel kazı çalışmaları sırasında tesadüfen fark edildi.

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Kaynak: https://www.research-in-germany.org/i...
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Sığınak Beton Kemerler Ve Kalın Toprak Tabakası Sayesinde Günümüze Ulaştı

Sığınak Beton Kemerler Ve Kalın Toprak Tabakası Sayesinde Günümüze Ulaştı

Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki sığınağın, mukavemeti yüksek beton kemerlerle güçlendirildiği görüldü. Üzeri kalın bir toprak tabakasıyla kapatılan yapının; patlama, şarapnel ve bina yıkıntılarına karşı üst düzey koruma sağladığı tespit edildi. Uzmanlar, tünelin bugüne kadar hiç bozulmadan ulaşmasının bölge tarihi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yapının Stratejik Konumu Sivillerin Sığınağa Hızla Ulaşmasını Sağladı

Yapının Stratejik Konumu Sivillerin Sığınağa Hızla Ulaşmasını Sağladı

Araştırmacılar, sığınağın inşa edildiği noktanın dönemin yerleşim alanlarına son derece yakın ve hâkim bir konumda bulunduğunu bildirdi. Sirenlerin çalmasıyla birlikte bölge halkının kısa sürede yapının içine girebildiği, beton tünel mimarisinin ise olası patlamaların basınç etkisini azaltacak şekilde tasarlandığı kaydedildi.

Arkeologlar Sığınak İçinde Günlük Yaşama Dair İzleri İncelemeyi Sürdürüyor

Arkeologlar Sığınak İçinde Günlük Yaşama Dair İzleri İncelemeyi Sürdürüyor

Kazı alanında incelemelerde bulunan arkeologlar, yapının içerisinde sivillerin yaşam mücadelesine tanıklık eden çeşitli eşyalar ve kişisel izler belgeledi. Bu tür keşiflerin askeri tarihin ötesinde, savaş dönemindeki sivil yaşamı anlamak açısından kıymetli veriler sunduğu aktarıldı. Saha çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sığınağa ilişkin detaylı raporların kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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