İnşaat Kazısında Kazara Keşfettiler: Gizli Tüneller Toprağın Altında Yıllardır Saklı Kalmış
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Kaynak: https://www.research-in-germany.org/i...
Almanya'nın Quedlinburg kentinde yürütülen bir konut inşaatı sırasında, İkinci Dünya Savaşı dönemine ait iyi korunmuş bir hava saldırısı sığınağı ortaya çıkarıldı. Toprağın yaklaşık iki metre altında tespit edilen beton yapının savaşın son yıllarında sivilleri müttefik bombardımanlarından korumak amacıyla inşa edildiği belirlendi. Unutulmuş bu yapı, yürütülen temel kazı çalışmaları sırasında tesadüfen fark edildi.
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Sığınak Beton Kemerler Ve Kalın Toprak Tabakası Sayesinde Günümüze Ulaştı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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