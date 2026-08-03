Yıllardır Yaptığı Çiftçilik Hayatına Mal Oluyordu: "20 Yıldır Vücudumda Sessizce Büyüyormuş"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c0j...
Galler’in Powys bölgesinde yaşamını sürdüren 86 yaşındaki koyun yetiştiricisi Meredydd Jones, akciğerlerinde yıllar boyunca sessizce büyüyen kistlerden habersiz bir şekilde yaşamına devam etti. Akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetlenen sancılar üzerine gece yarısı hastaneye sevk edilen Jones, yapılan tetkiklerin ardından hydatid (kist hidatik) hastalığı teşhisi alarak tedavi altına alındı. On gün süren hastane yatışının ardından durumu kontrol altına alınan yaşlı çiftçi, vücuduna yerleşen parazitin etkilerini ortadan kaldırabilmek adına uzun bir tedavi sürecine adımladı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doktorların Hızlı Müdahalesi Sayesinde Hastalığın Varlığı Tespitten Kısa Süre Sonra Doğrulandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köpekler ve Çiftlik Hayvanları Arasındaki Parazit Döngüsü İnsan Sağlığını Doğrudan Tehdit Ediyor
Bölgede Yürütülen Yeni Araştırmalar Bulaş Yollarını GPS Teknolojisi İle Haritalandırmayı Hedefliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın