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Yıllardır Yaptığı Çiftçilik Hayatına Mal Oluyordu: "20 Yıldır Vücudumda Sessizce Büyüyormuş"

Yıllardır Yaptığı Çiftçilik Hayatına Mal Oluyordu: "20 Yıldır Vücudumda Sessizce Büyüyormuş"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 09:10
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Galler’in Powys bölgesinde yaşamını sürdüren 86 yaşındaki koyun yetiştiricisi Meredydd Jones, akciğerlerinde yıllar boyunca sessizce büyüyen kistlerden habersiz bir şekilde yaşamına devam etti. Akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetlenen sancılar üzerine gece yarısı hastaneye sevk edilen Jones, yapılan tetkiklerin ardından hydatid (kist hidatik) hastalığı teşhisi alarak tedavi altına alındı. On gün süren hastane yatışının ardından durumu kontrol altına alınan yaşlı çiftçi, vücuduna yerleşen parazitin etkilerini ortadan kaldırabilmek adına uzun bir tedavi sürecine adımladı.

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Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c0j...
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Doktorların Hızlı Müdahalesi Sayesinde Hastalığın Varlığı Tespitten Kısa Süre Sonra Doğrulandı

Doktorların Hızlı Müdahalesi Sayesinde Hastalığın Varlığı Tespitten Kısa Süre Sonra Doğrulandı

Bölgedeki yüksek risk faktörlerini ve hastanın mesleki geçmişini değerlendiren uzmanlar, ilk muayenelerin hemen ardından parazit şüphesiyle hareket etti. İleri tetkikler için Londra’daki uzman bir merkeze sevk edilen Jones, akciğerlerinde yer alan kistlerin temizlenmesi amacıyla 2018 ve 2019 yıllarında iki ayrı cerrahi operasyon geçirdi. Müdahaleler sonucunda akciğerlerindeki kistler başarıyla çıkarılırken, karaciğer bölgesinde tespit edilen bir diğer kistin ise dokunulmadan takip edilmesine karar verildi.

Köpekler ve Çiftlik Hayvanları Arasındaki Parazit Döngüsü İnsan Sağlığını Doğrudan Tehdit Ediyor

Köpekler ve Çiftlik Hayvanları Arasındaki Parazit Döngüsü İnsan Sağlığını Doğrudan Tehdit Ediyor

Parazit yumurtalarının kazaen yutulmasıyla insanlara bulaşan bu enfeksiyon, koyun ve sığır gibi çiftlik hayvanları ile köpekler arasında biyolojik döngüsünü tamamlıyor. Bulaşın ardından insan vücudunda kist yapıları oluşturan parazit, herhangi bir belirti göstermeksizin 10 ila 20 yıl boyunca varlığını sürdürebiliyor. Kistlerin organlara baskı yapacak boyutlara ulaşmasıyla birlikte şiddetli ağrı, doku hasarı ve organ bozuklukları ortaya çıkıyor.

Bölgede Yürütülen Yeni Araştırmalar Bulaş Yollarını GPS Teknolojisi İle Haritalandırmayı Hedefliyor

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Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla Aberystwyth Üniversitesi bünyesinde başlatılan kapsamlı projede, çoban köpeklerinin hareketleri GPS cihazlarıyla izlemeye alındı. Köpeklerin arazi üzerindeki rotalarını ve enfekte enfekte hayvan kadavralarıyla temaslarını inceleyen araştırmacılar, parazitin doğadaki dolaşımını tespit etmeyi amaçlıyor. Uzmanlar, insan vakalarıyla karşılaşılmadan önce koruyucu tedbirlerin alınması, hayvanların düzenli olarak ilaçlanması ve hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını ifade ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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