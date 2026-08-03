Yıllardır Yaptığı Çiftçilik Hayatına Mal Oluyordu: "20 Yıldır Vücudumda Sessizce Büyüyormuş"

Bölgedeki yüksek risk faktörlerini ve hastanın mesleki geçmişini değerlendiren uzmanlar, ilk muayenelerin hemen ardından parazit şüphesiyle hareket etti. İleri tetkikler için Londra’daki uzman bir merkeze sevk edilen Jones, akciğerlerinde yer alan kistlerin temizlenmesi amacıyla 2018 ve 2019 yıllarında iki ayrı cerrahi operasyon geçirdi. Müdahaleler sonucunda akciğerlerindeki kistler başarıyla çıkarılırken, karaciğer bölgesinde tespit edilen bir diğer kistin ise dokunulmadan takip edilmesine karar verildi.