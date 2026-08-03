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12 Saatte 353 Milyon Ağaç Dikerek Rekor Kırdılar: Ülkenin Su Kaynakların Çökerttiler

12 Saatte 353 Milyon Ağaç Dikerek Rekor Kırdılar: Ülkenin Su Kaynakların Çökerttiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 08:53
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Etiyopya hükümeti, 2019 yılında küresel çapta ses getiren devasa bir doğa projesini uygulamaya koydu. Yüzyıl önce ülke topraklarının yüzde 35’ini oluşturan, ancak zamanla yüzde 4’e kadar gerileyen orman varlığını yeniden canlandırmak amacıyla 'Yeşil Miras Girişimi' başlatıldı. Kamu kurumlarının, okulların ve uluslararası kuruluşların katılımıyla geniş kapsamlı bir seferberlik yürütüldü. Saha çalışmalarında, 12 saatlik süre içinde 353 milyondan fazla fidanın toprakla buluşturulduğu açıklandı. Ancak yeterli altyapı analizleri yapılmadan hayata geçirilen bu adım, beklentilerin aksine çevresel bir krizi tetikledi.

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Kaynak

Kaynak: https://edition.cnn.com/2019/07/29/af...
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Plansız Şekilde Yürütülen Kitlesel Dikim Hamlesi Su Kaynaklarını Çökme Noktasına Getirdi

Plansız Şekilde Yürütülen Kitlesel Dikim Hamlesi Su Kaynaklarını Çökme Noktasına Getirdi

Yüz binlerce kişinin katılım sağladığı bu kitlesel süreç, kısa sürede kontrol edilmesi güç ekolojik sorunlara yol açtı. Bölgenin ekosistemi, su dengesi ve toprak yapısı dikkate alınmadan gerçekleştirilen kontrolsüz dikimler, kuraklık tehlikesi yaşayan ülkede su krizini derinleştirdi. Milyonlarca fidanın canlılığını koruyabilmesi için gereken yüksek miktardaki su tüketimi, yerel su rezervlerini ve mevcut altyapıyı olumsuz etkiledi. Sürekli sulama ve bakım ihtiyacı, bölgesel imkanların yetersiz kalması sebebiyle karşılanamadı.

Gerekli Bakım Koşullarının Sağlanamaması Nedeniyle Fidanların Büyük Bölümü Kısa Sürede Kurudu

Gerekli Bakım Koşullarının Sağlanamaması Nedeniyle Fidanların Büyük Bölümü Kısa Sürede Kurudu

Resmi makamlarca açıklanan 353 milyon 633 bin 660 adetlik fidan rakamı, bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından resmi olarak doğrulanıp tescil edilmedi. Bölgede yürütülen bilimsel araştırmalar ve teknik raporlar, çalışmanın ulaştığı sonuçları ortaya koydu. Aşırı su gereksinimi ve bakım yetersizliği nedeniyle dikilen fidanların hayatta kalma oranının yüzde 39,8 seviyesinde kaldığı saptandı.

Fidanların önemli bir kısmının kuruyarak yok olması, ekosistem üzerinde ek bir yük oluşturdu. Bilim insanları, yalnızca niceliksel hedeflere odaklanılarak yapılan müdahalelerin kalıcı bir orman alanı yaratmayacağını; aksine bakım kapasitesi ve su dengesi hesaplanmadan yürütülen uygulamaların ekolojik dengeye zarar verdiğini ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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