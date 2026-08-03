Resmi makamlarca açıklanan 353 milyon 633 bin 660 adetlik fidan rakamı, bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından resmi olarak doğrulanıp tescil edilmedi. Bölgede yürütülen bilimsel araştırmalar ve teknik raporlar, çalışmanın ulaştığı sonuçları ortaya koydu. Aşırı su gereksinimi ve bakım yetersizliği nedeniyle dikilen fidanların hayatta kalma oranının yüzde 39,8 seviyesinde kaldığı saptandı.

Fidanların önemli bir kısmının kuruyarak yok olması, ekosistem üzerinde ek bir yük oluşturdu. Bilim insanları, yalnızca niceliksel hedeflere odaklanılarak yapılan müdahalelerin kalıcı bir orman alanı yaratmayacağını; aksine bakım kapasitesi ve su dengesi hesaplanmadan yürütülen uygulamaların ekolojik dengeye zarar verdiğini ifade etti.