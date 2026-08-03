12 Saatte 353 Milyon Ağaç Dikerek Rekor Kırdılar: Ülkenin Su Kaynakların Çökerttiler
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Kaynak: https://edition.cnn.com/2019/07/29/af...
Etiyopya hükümeti, 2019 yılında küresel çapta ses getiren devasa bir doğa projesini uygulamaya koydu. Yüzyıl önce ülke topraklarının yüzde 35’ini oluşturan, ancak zamanla yüzde 4’e kadar gerileyen orman varlığını yeniden canlandırmak amacıyla 'Yeşil Miras Girişimi' başlatıldı. Kamu kurumlarının, okulların ve uluslararası kuruluşların katılımıyla geniş kapsamlı bir seferberlik yürütüldü. Saha çalışmalarında, 12 saatlik süre içinde 353 milyondan fazla fidanın toprakla buluşturulduğu açıklandı. Ancak yeterli altyapı analizleri yapılmadan hayata geçirilen bu adım, beklentilerin aksine çevresel bir krizi tetikledi.
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Plansız Şekilde Yürütülen Kitlesel Dikim Hamlesi Su Kaynaklarını Çökme Noktasına Getirdi
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Gerekli Bakım Koşullarının Sağlanamaması Nedeniyle Fidanların Büyük Bölümü Kısa Sürede Kurudu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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