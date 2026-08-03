MasterChef Türkiye’de Ana Kadroya Giren 15. Yarışmacı Belli Oldu
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro şekillenmeye devam ediyor. 2 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, ana kadroya seçilecek 15. isim olabilmek için mutfağa girdi. Peki MasterChef’te önlüğü kim kazandı, ana kadroya hangi yarışmacı girdi? Şeflerin istediği etapları başarıyla tamamlayan isim gecenin sonunda belli oldu. Yarışmanın son bölümünü kaçıran izleyiciler de sonuçları merak ediyor. İşte MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren 15. yarışmacı ve detaylar….
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro için verilen mücadele yeni bölümde de devam etti.
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Son karar açıklandığında ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacı Gül oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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