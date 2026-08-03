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MasterChef Türkiye’de Ana Kadroya Giren 15. Yarışmacı Belli Oldu

MasterChef Türkiye’de Ana Kadroya Giren 15. Yarışmacı Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 08:30
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro şekillenmeye devam ediyor. 2 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, ana kadroya seçilecek 15. isim olabilmek için mutfağa girdi. Peki MasterChef’te önlüğü kim kazandı, ana kadroya hangi yarışmacı girdi? Şeflerin istediği etapları başarıyla tamamlayan isim gecenin sonunda belli oldu. Yarışmanın son bölümünü kaçıran izleyiciler de sonuçları merak ediyor. İşte MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren 15. yarışmacı ve detaylar….

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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro için verilen mücadele yeni bölümde de devam etti.

MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro için verilen mücadele yeni bölümde de devam etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada üçüncü gruptaki yarışmacılar, beyaz önlüğü kazanabilmek için şeflerin karşısına çıktı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın değerlendirdiği gecede iki farklı etap oynandı. İlk turu başarıyla geçen yarışmacılar final etabına yükselmeye hak kazandı. Gecenin son bölümünde ise yarışmacılardan ekler tatlısı hazırlamaları istendi. Verilen süre boyunca tüm yarışmacılar en başarılı tabağı ortaya çıkarmak için çalıştı. Hazırlanan tabaklar tek tek şefler tarafından değerlendirildi. Puanlamanın ardından finale Gül ve Buse kaldı.

Son karar açıklandığında ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacı Gül oldu.

Son karar açıklandığında ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacı Gül oldu.

Böylece Gül, MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadroya katılan 15. yarışmacı oldu ve beyaz önlüğün sahibi olarak yoluna devam etti.  Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar ise şöyle: Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla, Nurten, Şadi, Burçin, Tolga, Muhammed, Ayşe ve Gül.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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